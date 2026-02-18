Tipos de banana: conheça 5 variedades e como usá-las em receitas doces e salgadas / Crédito: EdiCase Culinaria

Presentes em feiras, supermercados e receitas afetivas, os diferentes tipos de banana têm características próprias que influenciam textura, doçura e rendimento gastronômico. Nesse cenário, entender essas distinções contribui para decisões mais conscientes na cozinha e favorece combinações que realçam ingredientes doces ou salgados, além de otimizar técnicas como grelhar, assar ou caramelizar. A seguir, Cláudia Mulero, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, rede de restaurantes, explica os principais tipos de banana encontrados no mercado e como utilizá-los de forma estratégica na culinária, valorizando tanto preparações tradicionais quanto releituras contemporâneas. Confira!

1. Banana-prata Uma das mais consumidas no Brasil, apresenta sabor suave, polpa firme e menor teor de açúcar em comparação a outras variedades. É ideal para consumo in natura e para receitas que passam por cocção, como bolos, tortas e bananas grelhadas, já que mantém bem sua estrutura mesmo quando aquecida.

2. Banana-nanica Com textura mais macia e sabor naturalmente adocicado, é amplamente utilizada em sobremesas, vitaminas, panquecas e doces típicos. Por amadurecer rapidamente, é uma excelente opção para preparações que exigem cremosidade, como bolos úmidos e purês. 3. Banana-maçã De tamanho menor e aroma marcante, possui sabor levemente ácido que lembra o da maçã, o que garante frescor às receitas. É indicada para consumo in natura, saladas de frutas e sobremesas mais leves, além de combinações com especiarias como canela e cravo. 4. Banana-da-terra Bastante utilizada na culinária brasileira, especialmente em pratos salgados, apresenta polpa firme, além de ser menos doce quando ainda está verde. Pode ser frita, assada ou grelhada, sendo ingrediente de receitas tradicionais como a banana à milanesa, escondidinhos e acompanhamentos para carnes. São utilizadas para a produção de chips de bananas, que ficam mais firmes, crocantes e levemente salgados.