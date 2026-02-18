Relógio da fertilidade: por que o auge da carreira não acompanha a reserva ovariana?

Especialista em reprodução humana explica o que acontece com a mulher após os 35 anos e reforça a importância do planejamento reprodutivo

O sucesso profissional e a estabilidade financeira costumam atingir seu ápice por volta dos 40 anos, fase em que muitas mulheres se sentem finalmente prontas para a maternidade. No entanto, existe um descompasso silencioso entre a idade social e a biológica: enquanto a mente, disposição e a carreira estão a todo vapor, os ovários seguem um cronograma rigoroso. Segundo o Dr. Luiz Pina, ginecologista especialista em reprodução humana e endometriose da clínica Baby Center Medicina Reprodutiva, a reserva ovariana inicia um declínio acelerado a partir dos 35 anos, tornando a concepção natural um desafio a cada ciclo.

Desinformação nas redes sociais e seus impactos na fertilidade

Segundo o ginecologista Luiz Pina, algo que vem sendo crescente no consultório é a desinformação alimentada por supostas gestações naturais aos 50 anos e que ganham visibilidade nas redes sociais. Para o especialista, essa narrativa cria uma falsa sensação de segurança e gera frustração em pacientes tentantes.