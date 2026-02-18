O que comer na Quarta-feira de Cinzas? 7 receitas sem carne

O que comer na Quarta-feira de Cinzas? 7 receitas sem carneVeja como preparar pratos saborosas e nutritivos para consumir durante a Quaresma
A Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma, um período de reflexão e mudanças nos hábitos alimentares para muitas pessoas. Entre as tradições mais seguidas, está a de evitar o consumo de carne, seja por motivos religiosos ou pela busca de uma alimentação mais leve após os dias festivos do Carnaval.
No entanto, abrir mão da carne não significa abrir mão do sabor. Pelo contrário, esse é um ótimo momento para explorar novas combinações e ingredientes que adicionam cor e textura às refeições. Para ajudar você a diversificar o cardápio, selecionamos sete receitas sem carne práticas, nutritivas e cheias de sabor. Confira!
1. Quiche de legumes assados
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1/4 xícara de chá de água gelada
- 1/2 colher de chá de sal
Recheio
- 1 xícara de chá de cogumelos fatiados
- 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1/2 xícara de chá de abóbora em cubos assada
- 1/2 xícara de chá de couve-de-bruxelas cortada ao meio e cozidas
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Creme
- 1 xícara de chá de tofu firme
- 1/2 xícara de chá de leite de castanha
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 1 dente de alho picado
- Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha e o sal. Adicione o óleo de coco e misture até formar uma farofa. Acrescente a água gelada aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Depois, abra a massa e forre uma forma de quiche. Faça furinhos com um garfo e pré-asse em forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos.
Recheio
Após, em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva e refogue os cogumelos, os tomates-cereja e as couves-de-bruxelas até dourarem levemente. Adicione os cubos de abóbora assados e tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Reserve.
Creme
No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter um creme homogêneo. Após, distribua os legumes sobre a a massa pré-assada. Despeje o creme por cima, espalhando uniformemente e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 minutos. Finalize com salsinha picada e sirva em seguida.
2. Tacos de couve-flor crocante com guacamole
Ingredientes
Couve-flor
- 1 couve-flor média cortada em floretes
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1/2 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Guacamole
- 1 abacate maduro amassado
- 1 tomate picado
- 1/4 de cebola-roxa picada
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Montagem
- 4 tortilhas de milho
- Coentro fresco picado
Modo de preparo
Couve-flor
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, a água, a páprica, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino moída até obter uma mistura homogênea. Passe os floretes de couve-flor na mistura e disponha-os em uma assadeira untada. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Retire do forno e reserve.
Guacamole
Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea.
Montagem
Monte os tacos recheando as tortilhas com a couve-flor crocante e finalize com guacamole e coentro picado. Sirva em seguida.
3. Moqueca de banana verde
Ingredientes
- 4 bananas verdes firmes
- 1 cebola em rodelas
- 3 dentes de alho picados
- 2 tomates maduros picados
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 200 ml de leite de coco
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de azeite de dendê
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1/2 colher de chá de cúrcuma
- 1 pitada de açafrão-da-terra
- Sal, molho de pimenta e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 xícara de chá de água quente
- Coentro fresco picado para finalizar
Modo de preparo
Descasque as bananas verdes e corte em rodelas médias. Coloque em uma panela com água suficiente e cozinhe por cerca de 10 minutos em fogo médio, apenas para amaciar levemente. Escorra e reserve.
Em uma panela de barro ou panela funda, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Refogue a cebola e o alho por 3 minutos até ficarem macios. Adicione os tomates picados e o extrato de tomate e cozinhe até formar um molho rústico e levemente encorpado. Tempere com páprica, cúrcuma, açafrão, sal e pimenta-do-reino. Distribua as rodelas de banana sobre o molho, regue com o leite de coco e a água quente. Finalize com o azeite de dendê.
Tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos, até a banana ficar macia e o molho encorpado, mantendo as rodelas de banana inteiras. Desligue o fogo e finalize com coentro fresco e molho de pimenta. Sirva quente.
4. Canelone com vinagrete de chocolate
Ingredientes
Massa
- 8 folhas de massa para lasanha sem ovos
- Água para cozinhar
Recheio
- 1 xícara de chá de palmito picado
- 1 xícara de chá de cogumelos fatiados
- 1/2 xícara de chá de alho-poró picado
- 1/2 xícara de chá de leite de castanha
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 1 dente de alho picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Vinagrete
- 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico
- 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de açúcar demerara
- 1 pitada de sal
Finalização
- Folhas verdes para decorar
- Azeite de oliva para regar
Modo de preparo
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho e o alho-poró até dourarem levemente. Adicione os cogumelos e o palmito e refogue por cerca de 5 minutos.
Em um recipiente, dissolva o amido de milho no leite de castanha e despeje na frigideira. Cozinhe, mexendo sempre, até o creme engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída a gosto. Reserve.
Vinagrete
Em um recipiente, misture o vinagre balsâmico, o cacau em pó, o azeite de oliva, o açúcar demerara e a pitada de sal. Mexa bem até obter um molho homogêneo. Reserve.
Massa
Em uma panela com água fervente, cozinhe as folhas de massa para lasanha até ficarem al dente. Escorra com cuidado e disponha sobre um pano limpo para retirar o excesso de umidade.
Finalização
Distribua uma porção do recheio sobre cada folha de massa e enrole no formato de canelone. Disponha em um prato, regue com azeite de oliva e decore com folhas verdes. Finalize com o vinagrete de chocolate por cima e sirva em seguida.
5. Escondidinho de alho-poró
Ingredientes
Purê
- 3 xícaras de chá de batata descascada e cortada em cubos
- 1/2 xícara de chá de leite vegetal
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/4 de colher de chá de noz-moscada ralada
- Sal a gosto
Recheio
- 2 talos de alho-poró cortados em rodelas finas
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1/2 xícara de chá de cogumelos picados
- 1/2 xícara de chá de tofu firme amassado
- 1/3 de xícara de chá de leite vegetal
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de amido de milho
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Purê
Coloque a batata em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio até ficar bem macia. Escorra e amasse ainda quente até formar um purê liso. Adicione o leite vegetal aquecido, o azeite, a noz-moscada e o sal. Misture até ficar cremoso e reserve.
Recheio
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho por 2 minutos. Acrescente o alho-poró e os cogumelos e cozinhe até ficarem macios.
Dissolva o amido de milho no leite vegetal e despeje na frigideira. Mexa até engrossar levemente. Adicione o tofu amassado, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Cozinhe por mais 2 minutos e desligue o fogo.
Em um refratário, distribua o recheio uniformemente. Cubra com o purê de batata, espalhando com uma colher para alisar a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos ou até a superfície ficar levemente dourada. Finalize com salsinha picada e sirva quente.
6. Rolinho de berinjela com recheio cremoso
Ingredientes
Berinjela
- 2 berinjelas
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal a gosto
Recheio
- 1 xícara de chá de tofu firme
- 2 colheres de sopa de tahine
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- 1/2 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
Montagem
- 6 tomates-cereja cortados em fatias
- 1/4 de xícara de chá de sementes de romã
- Salsinha fresca para decorar
Modo de preparo
Corte as berinjelas em fatias finas no sentido do comprimento. Pincele cada fatia com azeite de oliva e polvilhe sal. Após, grelhe em uma frigideira antiaderente até ficarem macias e douradas. Reserve. Em um processador, bata o tofu, o tahine, o suco de limão, o alho, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino moída até obter um creme homogêneo. Depois, coloque uma porção do recheio sobre cada fatia de berinjela e enrole. Disponha os rolinhos em um prato e decore com os tomates-cereja, as sementes de romã e a salsinha fresca. Sirva em temperatura ambiente.
7. Polenta com ragu de lentilhas
Ingredientes
Polenta
- 1 xícara de chá de fubá fino
- 3 xícaras de chá de água
- 1 xícara de chá de leite de coco
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
Ragu de lentilhas
- 1 xícara de chá de lentilha cozida
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 200 g de tomate pelado picado
- 1 colher de chá de orégano seco
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Manjericão fresco para finalizar
Modo de preparo
Polenta
Em uma panela, aqueça a água e o leite de coco. Quando começar a ferver, adicione o fubá aos poucos, mexendo sempre para evitar grumos. Cozinhe por cerca de 15 minutos até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino moída e finalize com azeite.
Ragu de lentilhas
Para o ragu, em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite até dourar. Adicione os tomates pelados, o orégano e tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Acrescente a lentilha cozida e deixe apurar por 10 minutos em fogo baixo. Sirva a polenta cremosa com o ragu por cima e finalize com folhas de manjericão.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente