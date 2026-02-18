Descubra qual é a cor da sorte de cada signo do zodíaco / Crédito: EdiCase Astrologia

As cores têm vibrações energéticas que dialogam com a frequência de cada signo do zodíaco. Na Astrologia, elas funcionam como verdadeiros amplificadores de força pessoal, ajudando a ativar qualidades, equilibrar emoções e a atrair oportunidades. Abaixo, descubra qual tonalidade é considerada a cor da sorte do seu signo!

Áries — vermelho O vermelho simboliza coragem, ação e vitalidade, exatamente como a essência ariana. Essa cor ativa iniciativa, confiança e liderança, ajudando Áries a conquistar objetivos e se posicionar com firmeza.

Touro — verde O verde representa prosperidade, estabilidade e conexão com a natureza. Para Touro, signo ligado ao prazer e à segurança material, essa cor fortalece o equilíbrio emocional e o magnetismo financeiro. Gêmeos — amarelo O amarelo estimula a mente, a comunicação e a criatividade. Como os geminianos são curiosos e mentais, essa cor potencializa o raciocínio rápido, a leveza e a sociabilidade. Câncer — branco O branco vibra proteção, sensibilidade e acolhimento — energias muito ligadas ao signo de Câncer. Essa cor traz paz interior, equilíbrio emocional e sensação de segurança.

Leão — dourado A cor dourada simboliza brilho, poder pessoal e autoestima. Leão se conecta com essa tonalidade porque ela ativa magnetismo, confiança e presença marcante. Virgem — azul-claro O azul-claro transmite organização mental, serenidade e clareza. Para os virginianos, a cor ajuda a reduzir a ansiedade, aumenta o foco e favorece decisões racionais. Libra — rosa O rosa está associado ao amor, à harmonia e à beleza — três pilares importantes do universo libriano. Essa cor intensifica o charme, a diplomacia e o equilíbrio nas relações.

Escorpião — vinho A cor vinho carrega profundidade, intensidade e mistério. Essa cor fortalece o poder pessoal do escorpiano, além de estimular a intuição e a transformação interior. Sagitário — roxo O roxo simboliza expansão espiritual, sabedoria e visão elevada. Para Sagitário, amplia a intuição, a inspiração e a conexão com o propósito de vida. Capricórnio — marrom O marrom representa solidez, disciplina e estrutura. Essa cor fortalece a persistência capricorniana e ajuda a manter o foco em metas de longo prazo.

Aquário — azul-turquesa O azul-turquesa está ligado à inovação, liberdade e originalidade. Ele estimula a criatividade aquariana e favorece ideias fora do padrão. Peixes — lilás O lilás vibra sensibilidade, espiritualidade e imaginação. Para os piscianos, essa cor intensifica a intuição, a conexão energética e a inspiração artística. Por Viviane Pettersen