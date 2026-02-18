7 sucos detox para aliviar a ressaca de CarnavalVeja como preparar bebidas com ingredientes saudáveis e energizantes
Depois do Carnaval, é normal sentir os efeitos da ressaca: dor de cabeça, náuseas, fadiga, boca seca e sensibilidade à luz e ao som. Para recuperar a energia de forma saudável e revitalizante, os sucos detox podem ser grandes aliados
Os sucos são uma excelente fonte de hidratação e ajudam a repor os líquidos perdidos após o consumo excessivo de álcool. Além disso, os antioxidantes presentes em ingredientes como frutas cítricas auxiliam na eliminação de toxinas, contribuindo para a recuperação do equilíbrio do organismo e promovendo a desintoxicação.
A seguir, confira 7 sucos detox para aliviar a ressaca de Carnaval!
1. Suco detox de abacaxi e hortelã
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de abacaxi picado
- 1/2 pepino picado
- Folhas de hortelã a gosto
- 1 xícara de chá de água de coco
Modo de preparo
Coloque o abacaxi, o pepino e a água de coco no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Adicione folhas de hortelã e bata para triturar. Sirva o suco detox em seguida.
2. Suco de espinafre e maçã-verde
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 1 maçã-verde picada
- 1/2 pepino picado
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 200 ml de água
- Suco de 1 limão
Modo de preparo
No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.
3. Suco detox de pêssego
Ingredientes
- 2 pêssegos maduros picados e sem caroço
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de gengibre fresco ralado
- 8 folhas de hortelã fresca
- 250 ml de água gelada
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Lave bem os pêssegos e corte em pedaços, mantendo a casca se preferir mais fibras. No liquidificador, coloque os pêssegos, o suco de limão, o gengibre, a hortelã e a água gelada. Bata por cerca de 1 minuto até obter um suco homogêneo.
Se desejar uma textura mais leve, coe. Adicione gelo e bata rapidamente apenas para incorporar. Sirva imediatamente.
4. Suco de manga com cúrcuma
Ingredientes
- 1 xícara de chá de manga madura picada
- 1/2 cenoura pequena picada
- 1 colher de café de cúrcuma em pó
- 1 colher de sopa de suco de limão-taiti
- 250 ml de água filtrada gelada
- Gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque a manga, a cenoura, a cúrcuma, o suco de limão-taiti e a água gelada. Bata por cerca de 1 minuto até obter uma mistura homogênea. Se desejar uma textura mais leve, coe. Adicione gelo e sirva imediatamente.
5. Suco detox de beterraba e cenoura
Ingredientes
- 1 beterraba descascada e picada
- 2 cenouras descascadas e picadas
- Suco de 2 laranjas
Modo de preparo
No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter um suco homogêneo. Sirva em seguida.
6. Suco detox de melancia e gengibre
Ingredientes
- 3 xícaras de chá de melancia cortada em cubos
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- Suco de 1 limão
- Folhas de manjericão a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter um suco homogêneo. Sirva em seguida.
7. Suco verde com ora-pro-nóbis
Ingredientes
- 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis
- 1 maçã-verde cortada em pedaços
- 1 pepino descascado e cortado em pedaços
- Suco de 1 limão
- 2 xícaras de chá de água de coco
- Gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, bata as folhas de ora-pro-nóbis, a maçã-verde, o pepino e o suco de limão até ficar homogêneo. Adicione água de coco e bata para misturar. Acrescente o gelo e sirva em seguida.