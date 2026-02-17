Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/02/2026 / Crédito: EdiCase Astrologia

A terça-feira trará uma energia emocional intensa. O tarot fala sobre desejos realizados, decisões adiadas, novos sentimentos e transformações profundas. Será um dia que poderá mexer com o coração — e com estruturas internas que não fazem mais sentido. Abaixo, confira as previsões do tarot para os 12 signos!

Áries — 9 de Copas Realização e satisfação pessoal o(a) encontrarão, conforme a carta “9 de Copas”. Algo poderá trazer alegria genuína ou a sensação de desejo atendido. Aproveite o momento, mas evite excessos. A gratidão será o segredo para manter essa vibração.

Touro — 2 de Espadas A carta “2 de Espadas” revela que talvez você esteja evitando uma decisão. O tarot mostra a necessidade de olhar para uma situação com mais honestidade emocional. Fingir que não vê não resolverá — escolha com serenidade. Gêmeos — 2 de Paus A carta “2 de Paus” indica que haverá planejamento e visão de futuro. Uma escolha estratégica poderá abrir novos caminhos. O dia favorecerá decisões relacionadas à expansão, viagens ou projetos pessoais. Câncer — Rei de Paus Autoconfiança e liderança estarão em destaque, conforme a carta “Rei de Paus”. Você poderá assumir uma postura mais determinada, tomando iniciativas importantes. Será dia de agir com coragem e acreditar no seu potencial.

Leão — Pajem de Copas Segundo a carta “Pajem de Copas”, a sensibilidade estará à flor da pele. Um convite, uma mensagem ou um gesto inesperado poderá tocar o seu coração. Permita-se sentir, sem criar expectativas irreais. Virgem — Cavaleiro de Paus A carta “Cavaleiro de Paus” indica que haverá movimento e impulsividade. O dia poderá trazer agitação ou vontade de mudar algo rapidamente. Atenção para não agir por impulso — pense antes de tomar decisões importantes. Libra — 4 de Ouros O apego pode estar bloqueando seu fluxo, conforme a carta “4 de Ouros”. O tarot alerta para o medo de perder algo — seja material ou emocional. Às vezes, é preciso soltar para que novas oportunidades surjam.

Escorpião — 4 de Copas A carta “4 de Copas” mostra que a insatisfação ou o desinteresse poderão aparecer. Cuidado para não ignorar oportunidades por estar focado no que não deu certo. O universo poderá oferecer algo melhor. Sagitário — Rainha de Ouros A carta “Rainha de Ouros” indica que haverá estabilidade, cuidado e prosperidade. O dia favorecerá decisões práticas e atenção ao bem-estar. Você poderá sentir mais segurança em relação ao dinheiro e às relações. Capricórnio — 9 de Espadas Segundo a carta “9 de Espadas”, preocupações e ansiedade pedirão atenção; evite alimentar pensamentos negativos. Muitas vezes, o medo é maior na mente do que na realidade. Respire e organize suas ideias.

Aquário — 2 de Copas Conexões importantes ganharão destaque, conforme a carta “2 de Copas”. Amor, parceria ou reconciliação poderão marcar o dia. O tarot fala de união verdadeira e troca sincera. Peixes — A Morte A carta “A Morte” indica que haverá transformação profunda. Um ciclo se encerrará para que outro comece. Apesar do nome forte, esse arcano fala de renovação e libertação. Confie no processo, pois algo novo nascerá. Por Viviane Pettersen