Saturno em Áries: entenda um dos principais movimentos astrológicos de 2026 / Crédito: EdiCase Astrologia

Um dos eventos astrológicos mais marcantes de 2026 é a entrada definitiva de Saturno em Áries, que acontece agora em fevereiro. Esse é um trânsito raro, estruturante e profundamente transformador, pois o movimento inaugura um novo ciclo coletivo de responsabilidade, coragem e amadurecimento emocional, trazendo lições práticas sobre iniciativa, liderança e autonomia. Entenda por que ele é considerado um dos trânsitos mais importantes do ano e como poderá impactar o mundo e cada pessoa. O que Saturno representa na Astrologia? O planeta Saturno é conhecido como o ‘planeta do karma’, da disciplina e das estruturas. Ele representa limites, maturidade, tempo, responsabilidade, realidade e consequências. Quando muda de signo — o que ocorre aproximadamente a cada dois anos e meio — inicia-se um novo aprendizado coletivo. Assim, Saturno não traz punições, mas realidade. Ele revela o que precisa ser fortalecido, corrigido ou amadurecido para que possamos crescer de forma sólida.

O que Áries representa na Astrologia? Áries é o primeiro signo do zodíaco e simboliza começos, ação, coragem, identidade, impulso, iniciativa e liderança. É um signo de fogo, ligado ao instinto, à espontaneidade e ao movimento. Áries quer agir antes de pensar — e é justamente aí que Saturno entra.

Saturno em Áries: o encontro entre impulso e maturidade Esse trânsito cria um contraste poderoso: Áries quer agir rápido, mas Saturno quer planejar; Áries quer começar, mas Saturno quer estruturar. O resultado é um período em que o universo pede: aja, mas com consciência. Trata-se do fim da impulsividade inconsequente e do início da ação madura. O impacto coletivo desse trânsito No cenário global, Saturno em Áries costuma ativar temas como liderança mundial, disputas de poder, decisões rápidas com consequências duradouras, redefinição de autoridade e novos modelos de autonomia individual. Historicamente, quando Saturno passa por Áries, a humanidade é desafiada a amadurecer a forma como usa força, iniciativa e poder. Impacto emocional e psicológico No plano interno, esse trânsito pede crescimento pessoal real. Ele pode trazer necessidade de assumir responsabilidade pela própria vida, fim de desculpas e procrastinação, coragem para começar projetos importantes e corte de padrões de dependência emocional. É um período em que a vida cobra posicionamento: quem evita decisões sente pressão; quem age com consciência constrói bases sólidas para os próximos anos.

Principais lições de Saturno em Áries Esse trânsito ensina que coragem não é agir por impulso, mas colocar a maturidade em ação. Para todos os signos, as grandes lições deste período são claras: agir com responsabilidade, liderar sem autoritarismo, começar projetos com estratégia, se posicionar sem agressividade e sustentar escolhas com firmeza. É o momento de transformar atitude em resultados reais. Signos mais impactados com Saturno em Áries Os signos mais impactados diretamente serão Áries, além de Câncer, Libra e Capricórnio — especialmente quem tem Sol, Lua, Ascendente ou planetas pessoais nesses signos. Mas vale lembrar: todo o zodíaco sente efeitos deste trânsito, pois Áries aparece em algum ponto do mapa de cada pessoa, influenciando de forma sutil ou profunda. Por Viviane Pettersen