Receitas para dias de preguiça: 3 opções para fazer em casa sem complicação / Crédito: EdiCase Culinaria

Tem dias em que a fome aparece, mas a vontade de cozinhar não acompanha. Para esses momentos, receitas simples, com poucos ingredientes e preparo ágil, fazem toda a diferença. A boa notícia é que praticidade não precisa ser sinônimo de delivery ou ultraprocessados. A chef Tânia Bastos defende que ter cartas na manga para dias de preguiça ajuda a manter a alimentação equilibrada. “Receita boa é aquela que se encaixa na rotina real das pessoas. Nem todo mundo tem tempo ou disposição para passar horas na cozinha, mas isso não significa abrir mão de sabor e qualidade”, afirma.

A seguir, ela compartilha 3 opções fáceis que resolvem do lanche à sobremesa em poucos minutos. Confira!

1. Pão folha Versátil e perfeito para recheios variados, ele pode ser preparado e congelado. Ingredientes 250 g de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de óleo

1/2 colher de chá de sal Modo de preparo Em um recipiente, misture a farinha de trigo e o sal. Acrescente a água e o óleo, começando a mexer com uma colher e, depois, com as mãos, até obter uma massa homogênea. Cubra com um pano úmido e deixe descansar por 30 minutos. Em seguida, divida a massa em seis partes iguais, modele em formato de bolinhas e deixe descansar por mais 30 minutos. Após, abra as bolinhas em discos de cerca de 20 centímetros e asse em uma frigideira, em fogo médio, por 2 minutos de cada lado, pressionando levemente para formar bolhas. Desligue o fogo e sirva acompanhado com o recheio de sua preferência.

Sugestões de recheio: carne desfiada com barbecue e cheddar; frango grelhado com creme de ricota e rúcula; atum com maionese leve, cenoura e alface; e carne de sol com queijo coalho e vinagrete. Dica extra: depois de pronto, o pão folha pode ser congelado por até 30 dias, bem embalado em plástico-filme. 2. Bolo de caneca de iogurte com frutas Ideal para saciar a vontade de doce sem sujeira na cozinha.

Ingredientes 3 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de sopa de iogurte natural

1 ovo

1 colher de sopa de óleo

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

Frutas picadas (banana, morango ou maçã) Modo de preparo Em uma caneca, misture o ovo, o iogurte natural e o óleo. Acrescente a farinha de trigo, o açúcar e o fermento químico e mexa. Adicione as frutas e leve ao micro-ondas por cerca de 1 minuto e 20 segundos. Sirva em seguida. Dica extra: acrescente canela ou algumas gotas de limão para intensificar o sabor. 3. Tiramisù balls Uma versão simplificada do clássico italiano, pronta para consumo imediato.

Ingredientes Tiramisù 300 g de biscoito champanhe

250 g de mascarpone

1 colher de sopa de café solúvel

2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro

1 copo pequeno de café forte frio

Cacau em pó para envolver Creme de mascarpone para acompanhar 250 g de mascarpone

2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro Modo de preparo Tiramisù