Eclipse solar e lunar: veja como movimentos impactarão o ascendente de cada signo / Crédito: EdiCase Astrologia

No início de 2026, dois eclipses inaugurarão movimentos importantes no céu astrológico. Com apenas 14 dias de intervalo, os fenômenos marcarão uma mudança significativa de energia. Em 17 de fevereiro, ocorrerá um eclipse solar anular em Aquário, seguido por um eclipse lunar parcial em Virgem, no dia 3 de março. Os dois eventos estarão alinhados ao aspecto mais impactante do ano: a conjunção entre Saturno e Netuno em Áries, que acontecerá em 20 de fevereiro. De acordo com Wladimir Barros, astrólogo do Astrolink, na astrologia, a orientação é observar em qual área do Mapa Astral individual esses eclipses acontecerão. Será nesse setor que as transformações tenderão a se manifestar, seja nas relações, na carreira, na saúde, na vida emocional ou nos projetos futuros.

Enquanto o eclipse solar em Aquário inaugurará um ciclo voltado à renovação das relações sociais e à forma como cada pessoa ocupará seu espaço no coletivo, o eclipse lunar em Virgem ainda fará parte da série anterior, estimulando organização prática, ajustes na rotina e maior clareza emocional. O início do ano será marcado por uma energia dupla: encerramentos e inaugurações acontecerão quase simultaneamente.

Eclipse solar em Aquário Em 17 de fevereiro, o eclipse solar ocorrerá junto à Lua Nova, marcando o início de um novo ciclo. Aquário trará à tona temas como: Pertencimento e redes de apoio;

Projetos coletivos;

Amizades e conexões sociais;

Identidade dentro do grupo. Será um momento que convidará à reflexão sobre autenticidade: você está ocupando seu espaço com coerência? Seus vínculos ainda refletem quem você se tornou? Como todo eclipse solar, ele indica sementes sendo plantadas — mudanças que ainda podem não estar visíveis, mas que começarão a se desenhar nesse período.

Eclipse lunar em Virgem Em 3 de março, ocorrerá o eclipse lunar em Virgem, que atuará como um momento de culminação e clareza. Virgem iluminará: Rotinas e hábitos;

Organização prática;

Saúde física e emocional;

Padrões de cobrança e perfeccionismo. Nesse caso, o foco estará nos ajustes finos. O que está te sobrecarregando? O que precisa ser reorganizado para que o novo ciclo iniciado em fevereiro tenha sustentação? Movimentos complementares de início e encerramento Se o eclipse solar fala de intenção, o lunar fala de purificação. Eclipses não trazem respostas prontas. Eles revelam o que já não pode continuar da mesma forma — e indicam para onde a vida pede evolução.

Impactos dos eclipses em cada ascendente A área que será mais afetada depende do seu ascendente, pois é ele que define quais casas astrológicas serão ativadas. A seguir, confira como esses eclipses influenciarão o ascendente de cada signo! Ascendente em Áries Haverá revisão nas amizades e cuidado com a energia física. Relações que drenam tenderão a se revelar. O período pedirá discernimento social e atenção à saúde mental e à rotina. Será a hora de selecionar melhor onde investir tempo e confiança. Ascendente em Touro Ocorrerão mudanças na carreira e na imagem pública. O eclipse solar ativará ambições e reposicionamentos profissionais. O lunar, por sua vez, pedirá ajustes na forma de expressão criativa e nos projetos pessoais.

Ascendente em Gêmeos Haverá expansão de horizontes e reorganização familiar. Poderão surgir novos estudos, viagens ou mudanças de crença. Ao mesmo tempo, questões domésticas pedirão cura e estabilidade emocional. Ascendente em Câncer Transformações emocionais profundas exigirão diálogo. O momento favorecerá encerramentos internos e conversas importantes. A comunicação clara será fundamental para redefinir vínculos. Ascendente em Leão As parcerias e a autoestima estarão em destaque. Relações passarão por testes de equilíbrio. Também poderá haver revisão financeira ou mudança na forma de administrar recursos e a segurança pessoal.