Cuscuz marroquino: 5 receitas saudáveis e práticas para o almoço / Crédito: EdiCase Culinaria

Versátil e rápido de preparar, o cuscuz marroquino costuma ser feito a partir de sêmola de trigo hidratada com água quente ou caldo e finalizada com azeite, ervas frescas, legumes e alguma fonte de proteína. No dia a dia, ele aparece como base neutra que combina com frango, grãos, sementes e vegetais assados, permitindo variações equilibradas e saborosas sem exigir longos minutos na cozinha. A seguir, confira 5 receitas de cuscuz marroquino saudáveis e práticas!

1. Cuscuz marroquino com legumes Ingredientes 1 xícara de chá de cuscuz marroquino

1 xícara de chá de água quente

1 abobrinha cortada em meias-luas

cortada em meias-luas 1 cenoura cortada em rodelas finas

1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 pimentão amarelo cortado em cubos

1 tomate cortado em cubos

1 colher de sopa de ervilha fresca cozida

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho picado

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto Modo de preparo Coloque o cuscuz marroquino em uma tigela e acrescente a água quente. Misture levemente, cubra com um prato e deixe hidratar por 5 minutos. Após esse tempo, solte os grãos com um garfo e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o alho e refogue por cerca de 30 segundos. Junte a cenoura e refogue por 3 minutos, mexendo ocasionalmente.

Adicione a abobrinha, os pimentões e a ervilha. Refogue por mais 4 minutos, até que os legumes estejam macios, porém ainda firmes. Acrescente o tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture delicadamente, cozinhando por mais 1 minuto. Desligue o fogo, incorpore o cuscuz hidratado aos legumes e misture bem até que todos os ingredientes fiquem distribuídos de forma uniforme. Finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida. 2. Cuscuz marroquino com frango e legumes Ingredientes Cuscuz marroquino

2 xícaras de chá de cuscuz marroquino

2 xícaras de chá de caldo de legumes quente

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

Folhas de salsinha a gosto Frango 2 sobrecoxas de frango com pele e osso

de frango com pele e osso 1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída Legumes 1 cenoura cortada em tiras

1 abobrinha cortada em meia-lua

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 pitada de sal Modo de preparo Cuscuz marroquino

Em uma tigela, coloque o cuscuz marroquino e misture com o sal e o azeite de oliva. Em uma panela, aqueça o caldo de legumes até levantar fervura e despeje imediatamente sobre o cuscuz, cobrindo completamente os grãos. Cubra a tigela com um prato e deixe hidratar por 5 minutos. Após esse tempo, solte os grãos com um garfo. Reserve. Frango

Em um recipiente, tempere as sobrecoxas com sal e pimenta-do-reino. Depois, aqueça uma frigideira grande em fogo médio e adicione o azeite de oliva. Coloque o frango com a pele voltada para baixo e doure por aproximadamente 6 minutos. Vire as peças e cozinhe por mais 10 a 15 minutos, até que estejam completamente cozidas e douradas. Reserve aquecido. Legumes Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cenoura e cozinhe por 3 minutos. Acrescente a abobrinha e refogue por mais 2 minutos, mantendo os legumes levemente firmes. Junte o grão-de-bico, misture bem e ajuste o sal. Incorpore os legumes ao cuscuz já hidratado e misture delicadamente. Em uma travessa, distribua o cuscuz marroquino com os legumes. Por cima, disponha as sobrecoxas de frango. Finalize com a salsinha e sirva imediatamente.