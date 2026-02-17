Calor extremo: veja alimentos e bebidas aliados da saúde no verão

Nutricionista dá dicas para manter a hidratação e a disposição nesta época do ano

Temperaturas próximas dos 40 °C têm se tornado cada vez mais frequentes no verão brasileiro, enquanto o avanço do aquecimento global intensifica ondas de calor e eleva os termômetros a níveis preocupantes. Diante desse cenário, cresce a necessidade de atenção redobrada aos cuidados diários para evitar hipertermia, desidratação, insolação e outras complicações associadas ao excesso de calor.

Nesse cenário, a alimentação surge como estratégia essencial para preservar o equilíbrio do organismo, favorecer a hidratação e sustentar a disposição ao longo do dia. A nutricionista Ariane Braz, do Hospital Edmundo Vasconcelos, de São Paulo, dá algumas dicas que podem ajudar o corpo a combater os sintomas do calor extremo, prevenindo mal-estar e doenças mais graves.