Boldo-do-chile: 7 benefícios para a saúde e dicas de uso diário / Crédito: EdiCase Saude

O boldo-do-chile (Peumus boldus) é uma planta medicinal originária das regiões centrais do Chile. No Brasil, não é comum ele crescer naturalmente, mas seus produtos podem ser encontrados em farmácias. É conhecido por suas folhas aromáticas e sabor amargo característico. Há anos, suas propriedades têm sido aproveitadas na medicina tradicional para ajudar a tratar diversos problemas de saúde, especialmente relacionados ao sistema digestivo e hepático. Inclusive, no Brasil, ele está listado no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Abaixo, confira 7 benefícios do boldo-do-chile para a saúde e como usá-lo!

1. Melhora da digestão O boldo-do-chile é amplamente conhecido por estimular o sistema digestivo. Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a infusão da planta pode ser usada para ajudar no tratamento de distúrbios da digestão. Isso porque ele ajuda a aumentar a produção de bile pelo fígado, uma substância essencial para a digestão de gorduras. Por isso, é comum utilizar o chá para aliviar a sensação de peso no estômago após refeições pesadas ou excessos alimentares. 2. Protege o fígado A boldina, um dos principais compostos do boldo-do-chile, possui ação hepatoprotetora. Essa substância ajuda a proteger as células hepáticas contra danos causados por toxinas, medicamentos e até mesmo o consumo excessivo de álcool. Contudo, o seu uso não substitui tratamentos médicos, acompanhamento profissional e bons hábitos de vida.

3. Ação antioxidante Segundo o estudo “Free-radical scavengers and antioxidants from Peumus boldus Mol. (“Boldo”)”, publicado no Free Radical Research, o boldo-do-chile é uma fonte potencial de antioxidantes naturais, principalmente devido à presença de catequinas e flavonoides. Esses compostos ajudam a combater os radicais livres, moléculas instáveis que danificam as células e estão associadas ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de doenças crônicas. 4. Efeito diurético O boldo-do-chile também é conhecido por seu leve efeito diurético, ajudando na eliminação do excesso de líquidos e toxinas do organismo. Esse benefício pode ser útil para pessoas que sofrem com retenção de líquidos ou inchaços, promovendo uma sensação de leveza e bem-estar. Além disso, ao estimular o sistema urinário, ele contribui para a saúde renal. 5. Alívio de cólicas intestinais Conforme o “European Union herbal monograph on Peumus boldus Molina, folium”, da European Medicine Agency, o boldo-do-chile também é usado para alívio sintomático de dispepsia e distúrbios espasmódicos leves do trato gastrointestinal.

Isso porque as propriedades antiespasmódicas do boldo-do-chile ajudam a relaxar os músculos do trato gastrointestinal, aliviando cólicas intestinais e dores abdominais. Esse benefício é especialmente útil para pessoas que enfrentam problemas como síndrome do intestino irritável ou cólicas associadas à digestão. 6. Redução dos sintomas de ressaca Depois de um consumo excessivo de álcool, o chá de boldo-do-chile é um aliado popular para aliviar os desconfortos da ressaca. A boldina estimula a desintoxicação do fígado e ajuda a metabolizar o acetaldeído, uma substância tóxica resultante da degradação do álcool. Assim, ele ajuda a aliviar sintomas como náuseas, dor de cabeça e mal-estar, acelerando o processo de recuperação. 7. Efeito calmante Além de beneficiar o corpo, o boldo-do-chile também pode trazer bem-estar mental. Seu aroma suave e sua composição química possuem propriedades relaxantes suaves, ajudando a aliviar o estresse e a ansiedade. Tomar uma xícara de chá dessa planta ao final do dia pode promover uma sensação de tranquilidade.