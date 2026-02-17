Água de coco emagrece? Veja 4 mitos e verdade sobre o consumo da bebida / Crédito: EdiCase Saude

Natural, refrescante e abundante no Brasil, a água de coco ganhou o apelido de “isotônico da natureza”. A reputação tem base científica: a bebida reúne eletrólitos importantes, tem baixo valor calórico e contribui para a hidratação do organismo, especialmente em dias quentes. A potência da água de coco está na composição simples e funcional. Ela contém potássio, sódio, magnésio, cálcio e pequenas quantidades de carboidratos naturais, combinação que favorece a reposição de líquidos e sais minerais perdidos no suor.

“É uma bebida que hidrata de forma rápida, indicada após atividade física moderada, exposição ao calor ou em quadros leves de desidratação. O potássio contribui para a função muscular, o controle da pressão arterial e o equilíbrio dos líquidos corporais”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Mais benefícios da água de coco Quando inserida em uma alimentação equilibrada, a água de coco pode trazer ganhos adicionais: Recuperação pós-exercício : ajuda a repor eletrólitos eliminados pelo suor;

: ajuda a repor eletrólitos eliminados pelo suor; Funcionamento intestinal : minerais presentes na água de coco podem estimular o trânsito intestinal;

: minerais presentes na água de coco podem estimular o trânsito intestinal; Saúde cardiovascular : o potássio auxilia no equilíbrio da pressão arterial;

: o potássio auxilia no equilíbrio da pressão arterial; Redução de cãibras: especialmente em pessoas com ingestão insuficiente de potássio. Aliada no processo de emagrecimento Sozinha, a água de coco não emagrece. O benefício aparece na troca inteligente, pois, por ser pouco calórica e naturalmente doce, pode substituir refrigerantes, sucos industrializados e bebidas açucaradas. “Trocar uma bebida ultraprocessada por água de coco já representa um ganho metabólico importante. Menos açúcar, menos aditivos e mais hidratação real”, destaca o nutrólogo. Mitos e verdades sobre a água de coco Apesar de ser amplamente consumida e considerada uma opção saudável, a água de coco ainda gera dúvidas. A seguir, veja o que é verdade e o que é mito sobre a bebida!

1. É um isotônico natural Verdade. Ela repõe eletrólitos, mas não tem a mesma concentração de carboidratos das bebidas esportivas indicadas para treinos longos e intensos. 2. Tem poucas calorias e ajuda a reduzir o consumo de açúcar Verdade. Um copo de água de coco tem, em média, 40 a 45 calorias. A doçura natural facilita a substituição de bebidas açucaradas, reduzindo a ingestão diária de açúcar e aditivos. 3. Substitui a água Mito. A água continua sendo a principal fonte de hidratação. A água de coco deve entrar como complemento.