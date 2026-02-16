Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/02/2026 / Crédito: EdiCase Astrologia

A segunda-feira trará uma mistura de reflexão, reconhecimento e ajustes emocionais para os signos. Algumas cartas do tarot falam de pausa e proteção, enquanto outras indicam vitórias, boas notícias e realização pessoal. Será um dia para equilibrar mente e coração ao iniciar uma nova semana. A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 9 de Paus Você poderá se sentir cansado(a), mas permanecerá firme. A carta “9 de Paus” mostra resistência e a necessidade de proteger seus limites. Não desista agora — você está mais perto do que imagina de concluir um ciclo importante.

Touro — Rei de Ouros Estabilidade e segurança darão o tom à segunda-feira, conforme a carta “Rei de Ouros”. Será um dia favorável para organizar as finanças, planejar investimentos ou simplesmente aproveitar o conforto que você construiu com tanto esforço. Gêmeos — 6 de Paus Reconhecimento e vitória marcarão o seu dia, conforme a carta “6 de Paus”. Algo poderá trazer a sensação de conquista ou aprovação. Aproveite esse momento de visibilidade — você merece celebrar seus avanços. Câncer — 4 de Espadas A carta “4 de Espadas” pede pausa, pois o descanso físico e mental será essencial. Evite decisões impulsivas e permita-se recuperar as energias antes de agir.

Leão — 7 de Ouros Você precisará ter paciência com seus próprios processos, alerta a carta “7 de Ouros”. Nem tudo florescerá no tempo que deseja, mas os resultados estão sendo cultivados. Avalie seus próximos passos com calma. Virgem — 8 de Paus Haverá movimento e rapidez, revela a carta “8 de Paus”. Notícias inesperadas ou mudanças de planos poderão agitar o seu dia. Aproveite a energia dinâmica para resolver pendências. Libra — 5 de Espadas Evite disputas desnecessárias. Nem toda discussão vale a pena. A carta “5 de Espadas” alerta para conflitos de ego; por isso, escolha preservar sua paz.

Escorpião — 8 de Espadas Poderá surgir a sensação de bloqueio ou limitação, mas muito disso estará em sua percepção, alerta a carta “8 de Espadas”. Questione seus medos e evite se prender a pensamentos negativos. Sagitário — Pajem de Copas Sensibilidade e boas surpresas emocionais surgirão, mostra a carta “Pajem de Copas”. Mensagens carinhosas, flertes ou gestos inesperados poderão aquecer seu coração. Permita-se viver o lado leve do amor. Capricórnio — 9 de Copas Haverá satisfação e realização, mostra a carta “9 de Copas”. Um desejo poderá se concretizar, ou você simplesmente se sentirá pleno(a) com o que já conquistou. Aproveite o momento de gratidão.

Aquário — Rainha de Copas A intuição estará forte, e a conexão emocional será profunda, revela a carta “Rainha de Copas”. Você poderá ser apoio para alguém ou precisará escutar mais sua própria sensibilidade. Confie em sua percepção. Peixes — Rainha de Espadas Haverá clareza e discernimento, e o dia pedirá racionalidade e postura firme, alerta a carta “Rainha de Espadas”. Você poderá precisar dizer algo importante ou estabelecer limites com elegância. Por Viviane Pettersen