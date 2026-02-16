Espinheira-santa: 8 benefícios para a saúde e como usá-la / Crédito: EdiCase Saude

A espinheira-santa é uma planta nativa das regiões sul e sudeste do Brasil, amplamente reconhecida na medicina tradicional por suas potentes propriedades terapêuticas. Utilizada há séculos, especialmente por comunidades indígenas e rurais, ela se destaca como um poderoso remédio natural para diversas condições de saúde. A seguir, veja 8 benefícios surpreendentes da espinheira-santa e como utilizá-la para promover o bem-estar de forma natural e eficaz!

1. Ação anti-inflamatória A espinheira-santa é valorizada por sua ação anti-inflamatória, devido à presença de compostos como flavonoides, saponinas e taninos. Esses componentes ajudam a reduzir a inflamação ao inibir a produção de mediadores inflamatórios, diminuir a atividade de enzimas inflamatórias e proteger a mucosa gástrica. Esse efeito pode aliviar sintomas de condições como artrite, doenças do trato gastrointestinal e problemas de pele.

2. Auxilia na digestão Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a infusão da planta pode ser usada em casos de dispepsia (distúrbios da digestão), azia e gastrite. Isso porque suas propriedades adstringentes e cicatrizantes ajudam a proteger e a regenerar a mucosa do estômago. 3. Efeito calmante A espinheira-santa possui efeito calmante graças aos seus compostos bioativos que ajudam a reduzir o estresse e promover o relaxamento. Seus flavonoides e taninos têm propriedades que podem aliviar a ansiedade e melhorar a qualidade do sono, tornando a planta uma opção natural para promover a tranquilidade. 4. Melhora a saúde da pele A espinheira-santa pode auxiliar na saúde da pele devido às suas propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias. Ela pode ser usada topicamente em infusões ou cremes para ajudar a tratar irritações, feridas e condições inflamatórias da pele, como dermatites. A dermatite atópica, por exemplo, ocorre por quedas no sistema imune e principalmente em momentos de mudança brusca de temperatura.

5. Controla o colesterol A espinheira-santa pode ter efeitos positivos na regulação dos níveis de colesterol. Seus compostos podem ajudar a reduzir o colesterol LDL e aumentar o colesterol HDL. No Brasil, cerca de 4 em cada 10 adultos apresentam níveis alterados de colesterol, segundo alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O elevado nível de LDL aumenta significativamente o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC), doenças que vitimaram juntas 20.184 brasileiros em todo o país apenas no primeiro semestre de 2025, conforme registro do Departamento de Informação e Informática do SUS (DataSUS). 6. Reduz o inchaço A espinheira-santa pode auxiliar na perda de peso devido às suas propriedades digestivas e diuréticas. Ao melhorar a digestão e aliviar problemas como inchaço e má digestão, a planta ajuda a otimizar o processo de metabolização dos alimentos, o que pode contribuir para o controle do peso. Além disso, seu efeito diurético natural ajuda a eliminar o excesso de líquidos do corpo, reduzindo a retenção e promovendo uma sensação de leveza. 7. Rica em propriedades antioxidantes A espinheira-santa é uma planta conhecida por ser rica em antioxidantes, substâncias que ajudam a combater os radicais livres — moléculas instáveis que, em excesso, podem acelerar o envelhecimento e causar danos às células do corpo. Ao atuar nessa proteção contra o estresse oxidativo, os compostos antioxidantes presentes na planta podem contribuir para a manutenção da saúde e para a redução do risco de doenças crônicas.