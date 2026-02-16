Bracelete de cobre: veja os benefícios energéticos e como usá-lo no dia a dia

Símbolo de tradição, crença e expressão pessoal, a peça está associada a rituais, práticas culturais e cuidados com o bem-estar

Presente em diferentes civilizações ao longo da história, o bracelete de cobre atravessou gerações como símbolo de tradição, crença e expressão pessoal. Mais do que um simples acessório, esteve associado a rituais, práticas culturais e cuidados voltados ao bem-estar.

Em abordagens integrativas, a peça é vista como um elemento de conexão entre indivíduo e ambiente, sendo utilizada com a finalidade de harmonização e proteção. Também é associada ao suporte físico e emocional, integrando práticas complementares voltadas ao alívio de desconfortos e tensões.