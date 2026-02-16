Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 16 a 22 de fevereiro de 2026 / Crédito: EdiCase Astrologia

Esta semana convidará os nativos à revisão de posturas, atitudes e escolhas emocionais. O baralho cigano mostra que pequenas ações feitas agora poderão evitar conflitos maiores no futuro. Conforme o Mestre Ravi Vidya, este será um período de autocontrole, clareza e responsabilidade diante das próprias decisões. A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries A carta “O Chicote” aponta para tensões que exigirão maturidade emocional. Reações impulsivas poderão gerar desgastes evitáveis. No amor, o silêncio consciente valerá mais do que discussões. No trabalho, disciplina e foco serão fundamentais.

Touro A carta “A Âncora” traz estabilidade e segurança, mas pede paciência. A semana favorecerá a manutenção do que está sólido. No amor, a constância fortalecerá os vínculos. No trabalho, perseverar trará resultados consistentes. Gêmeos A carta “Os Pássaros” indica excesso de pensamentos e conversas. Será importante evitar ansiedade e ruídos na comunicação. No amor, falar com clareza evitará dúvidas. No trabalho, será importante ter atenção a informações desencontradas. Câncer A carta “A Lua” revela sensibilidade elevada e emoções profundas. Será preciso cuidado com inseguranças e ilusões. No amor, confiar mais em si e menos em suposições fará diferença. No trabalho, a intuição deverá ser usada com equilíbrio.

Leão A carta “O Sol” ilumina caminhos e favorece o reconhecimento. Sua energia chamará atenção naturalmente. No amor, a generosidade fortalecerá as relações. No trabalho, visibilidade e bons resultados ganharão destaque. Virgem A carta “O Livro” fala de aprendizados e assuntos que pedem discrição. Nem tudo deverá ser revelado neste momento. No amor, observar mais antes de agir será essencial. No trabalho, estudo e planejamento serão aliados. Libra A carta “A Justiça” pede decisões conscientes e equilíbrio. Evitar posicionamentos apenas prolongará desconfortos. No amor, será importante ser honesto sobre limites. No trabalho, agir com ética trará tranquilidade.

Escorpião A carta “A Foice” anuncia cortes necessários. Situações desgastadas pedirão encerramento. No amor, desapegar poderá doer, mas libertará. No trabalho, eliminar excessos trará renovação. Sagitário A carta “O Cavaleiro” traz movimento e novidades. A semana pedirá iniciativa, mas com direção. No amor, será preciso evitar promessas impulsivas. No trabalho, oportunidades surgirão rapidamente. Capricórnio A carta “A Torre” indica foco, responsabilidade e estrutura. Assuntos profissionais ganharão prioridade. No amor, será necessário cuidado com o isolamento emocional. O equilíbrio será essencial.

Aquário A carta “A Estrela” traz esperança e novos horizontes. A semana favorecerá sonhos com base prática. No amor, expressar sentimentos com mais presença fortalecerá vínculos. No trabalho, a inspiração gerará soluções. Peixes A carta “Os Peixes” aponta fluxo emocional e material. Será importante atenção a excessos e dispersão. No amor, o equilíbrio evitará confusões. No trabalho, a organização sustentará o crescimento. Por Ravi Vidya