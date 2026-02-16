6 dicas para mesclar revestimentos sem pesar os ambientes / Crédito: EdiCase Decoracao

Mesclar revestimentos é uma das estratégias mais eficientes para valorizar os ambientes e imprimir personalidade aos projetos de interiores. Quando bem aplicados, eles ajudam a delimitar espaços, criar pontos de destaque e trazer textura e profundidade à decoração, tudo isso sem sobrecarregar o visual. A arquiteta Camila Palladino, do escritório Palladino Arquitetura, explica que o segredo está no equilíbrio entre cores, texturas, formatos e materiais. “A mistura precisa fazer sentido dentro de uma mesma proposta estética, respeitando a paleta e o conceito do ambiente”, destaca.

A seguir, confira 6 dicas práticas para acertar na combinação de revestimentos!

1. Aposte na continuidade do piso em ambientes integrados Em projetos com ambientes integrados, como living,sala de jantar e cozinha, utilizar o mesmo piso em toda a área é uma solução bastante comum e muito eficiente. Além de ampliar visualmente o espaço, essa escolha garante unidade e harmonia ao projeto. Para variar, a dica é explorar os revestimentos nas paredes, criando pontos de interesse sem interferir na fluidez do ambiente. 2. Use diferentes revestimentos nas paredes para criar destaque Uma forma elegante de mesclar materiais é reservar cada revestimento para uma função específica. No living, por exemplo, uma parede com mármore pode se tornar o grande destaque do espaço. Já na varanda gourmet, o uso de pastilhas é bem-vindo, especialmente quando escolhidas em tons sobre tons ou em cores que conversem dentro da mesma paleta. Assim, os ambientes dialogam entre si sem perder identidade. 3. Mantenha harmonia na escolha das cores Independentemente do material escolhido, a paleta de cores é fundamental para não pesar a decoração. Revestimentos em tons neutros ou variações da mesma cor criam um visual sofisticado e atemporal.

4. Crie identidade visual nas áreas frias Cozinhas e áreas de serviço são ótimos espaços para ousar um pouco mais. Nessas áreas frias, os revestimentos podem assumir papel protagonista, ajudando a criar identidade visual. Modelos com desenhos, mosaicos, formas orgânicas ou geométricas garantem um efeito interessante e contemporâneo, além de deixarem o ambiente mais acolhedor e cheio de personalidade. 5. Misture tons e texturas em banheiros e lavabos No lavabo ou no banheiro, a combinação de diferentes tons e texturas resulta em projetos elegantes e surpreendentes. Uma proposta interessante é unir o porcelanato frio em tom neutro com um revestimento mais escuro ou com textura de madeira. Essa composição cria um efeito de tom sobre tom, sofisticado e visualmente aconchegante. 6. Combine formatos grandes e pequenos para mais dinamismo Outra estratégia eficiente é brincar com os formatos dos revestimentos. A combinação de grandes porcelanatos com peças menores, como o tradicional estilo tijolinho, traz dinamismo e movimento ao ambiente. Essa mistura gera uma sensação de profundidade e quebra a monotonia, sem comprometer a leveza do espaço.