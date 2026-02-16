5 razões para incluir ovos na dieta durante o Carnaval / Crédito: EdiCase Saude

O ovo, um alimento nutritivo e versátil, é repleto de benefícios para a saúde e uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade, essencial para a construção e reparo dos tecidos do corpo. Além disso, contém todos os aminoácidos necessários para o bom funcionamento do organismo. Com a chegada do Carnaval, é comum que a combinação de festas e excessos leve muita gente a enfrentar o desconforto da ressaca no dia seguinte. Por sua vez, o Instituto Ovos Brasil (IOB) destaca como o ovo pode ser um aliado na recuperação, graças aos seus benefícios nutricionais e à facilidade de preparo, ideal para aqueles que buscam uma recuperação rápida e eficaz após um dia de excessos.

“A ressaca é consequência da metabolização do álcool no fígado, que depende de uma série de nutrientes para que o processo ocorra de forma eficiente”, explica Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil. Por ser rico em vitaminas do complexo B, como B2, B5, B12 e colina, atua na síntese de glutationa, um poderoso antioxidante responsável por combater radicais livres no organismo.

Abaixo, Lúcia Endriukaite apresenta 5 motivos para incluir esse alimento na sua dieta antes, durante e após as folias do Carnaval. Confira! 1. É um alimento rico em proteínas Além das vitaminas, o ovo contém proteínas de alta qualidade e os aminoácidos como a cisteína, a glicina, a glutamina, associados a minerais como ferro, selênio e zinco, que contribuem para a recuperação dos sintomas mais comuns da ressaca, como náusea, fadiga e dores de cabeça. “Esses nutrientes atuam diretamente na produção de glutationa, um antioxidante natural, produzido pelo organismo que ajuda a desintoxicar o corpo e melhorar o funcionamento do fígado”, completa a nutricionista.

2. Contribui para receitas práticas nos dias de folia Durante o Carnaval, manter uma alimentação equilibrada pode fazer toda a diferença tanto para prevenir quanto para recuperar-se de uma ressaca. Lúcia Endriukaite sugere opções de receitas rápidas, como ovos mexidos ou cozidos, que são fáceis de preparar. “Ovos combinados com fontes de carboidratos, como torradas, frutas ou sucos de frutas, oferecem vitaminas e minerais que auxiliam na recuperação, além de compostos bioativos com ação antioxidante”, afirma. 3. Ovo ajuda na recuperação Para uma recuperação completa, a nutricionista destaca a importância de seguir três pilares: sono, hidratação e alimentação. “Além de uma boa noite de sono, o consumo de água ou sucos naturais é fundamental para repor líquidos e acelerar o processo de recuperação. Alimentos ricos em vitaminas e minerais, como verduras e frutas, aliados ao ovo, são fundamentais para fornecer os nutrientes de que o organismo precisa”, ressalta Lúcia Endriukaite.

4. Ajuda a prevenir sintomas mais severos Para evitar a ressaca, Lúcia Endriukaite reforça a importância de uma alimentação rica em proteínas e gorduras boas antes de consumir bebidas alcoólicas. “O ovo, por ser rico em proteína e gordura, ajuda a retardar a absorção do álcool no organismo. Por isso, incluir o ovo no café da manhã ou no jantar antes das festas pode ajudar a prevenir sintomas mais severos no dia seguinte”, orienta a nutricionista. 5. Auxilia na manutenção da energia Além de ajudar na recuperação, o ovo também pode ser um grande aliado para manter a disposição durante os dias de festa. “Por fornecer proteínas de alta qualidade e nutrientes essenciais, o ovo contribui para a manutenção da energia ao longo do dia. Incluir o ovo nas refeições do Carnaval ajuda a garantir a performance e a vitalidade necessárias para aproveitar a folia”, conclui Lúcia Endriukaite. Combinando praticidade, sabor e benefícios nutricionais, o ovo se destaca como um alimento versátil e poderoso para quem quer curtir o Carnaval sem se preocupar com a ressaca.