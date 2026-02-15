Tarot semanal: previsão para os signos de 16 a 22 de fevereiro de 2026 / Crédito: EdiCase Astrologia

A semana será marcada por movimento, ajustes internos e decisões práticas que não poderão mais ser adiadas. Conforme as cartas do tarot, haverá uma sensação de que as coisas estão andando mais rápido, exigindo respostas mais diretas, especialmente na comunicação e nas escolhas do cotidiano. Ao mesmo tempo, o céu pedirá equilíbrio: não será sobre agir no impulso, mas sobre encontrar o ponto certo entre razão e emoção. A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Oito de Paus A carta “Oito de Paus” mostra que tudo andará rápido, mensagens chegarão e decisões se acelerarão. A sorte aparecerá quando você responder, agir e não enrolar. Só tome cuidado para não prometer mais do que conseguirá cumprir.

Touro – Nove de Copas Conforme a carta “Nove de Copa”, será a semana do “eu mereço sim”. A sorte virá quando você se permitir prazer, satisfação e pequenas vitórias pessoais. Aproveite, mas sem exagerar na autossabotagem depois. Gêmeos – Rei de Espadas A carta “Rei de Espadas” mostra que a sua mente estará afiada — e a língua também. A sorte aparecerá quando você falar com clareza, sem rodeios e sem joguinhos. Só lembre de não virar palestrinha emocional. Câncer – Ás de Copas Algo novo mexerá com o seu coração, conforme a carta “Ás de Copas”. A sorte virá quando você se permitir sentir, mesmo com medo. Será uma semana boa para afeto, reconexões e emoções fresquinhas.

Leão – Dez de Paus A carta “Dez de Paus” diz que você está carregando coisa demais. A sorte aparecerá quando você aprender a largar pesos que nem são seus. Nem tudo precisará ser resolvido por você, líder do mundo. Virgem – Pajem de Copas Haverá sensibilidade, criatividade e um lado mais fofo aparecendo, conforme a carta “Pajem de Copas”. A sorte virá quando você se permitir ser menos crítico(a) e mais curioso(a) emocionalmente. Nem tudo precisa de planilha. Libra – Quatro de Paus A carta “Quatro de Paus” indica que haverá um clima de estabilidade, boas notícias e sensação de “está tudo no lugar”. A sorte aparecerá quando você valorizar o que já está funcionando, em vez de procurar problema onde não existe.

Escorpião – Cinco de Espadas Conforme a carta “Cinco de Espadas”, você deverá evitar vencer discussões e perder a paz. A sorte virá quando você escolher suas batalhas e não entrar em jogos de ego. Nem toda vitória vale o desgaste. Sagitário – Temperança Haverá equilíbrio, ajuste fino e calma, conforme a carta “Temperança”. A sorte aparecerá quando você desacelerar e misturar razão com emoção. Será uma semana de cura, mas sem drama místico, ok?! Capricórnio – Cinco de Ouros A carta “Cinco de Ouros” mostra que a sensação de falta poderá aparecer, mas não será abandono — será fase. A sorte virá quando você pedir ajuda e parar de achar que precisa dar conta de tudo sozinho(a).

Aquário – Sete de Paus A carta “Sete de Paus” indica que você deverá defender seu espaço, ideias e limites. A sorte aparecerá quando sustentar quem você é, mesmo com pessoas discordando. Não se diminua para caber. Peixes – O Louco Será uma semana leve, imprevisível e cheia de possibilidades, conforme a carta “O Louco”. A sorte virá quando você confiar no fluxo, se permitir errar e não tentar controlar tudo. Vá sem tanto medo: a vida segura. Victor Valentim