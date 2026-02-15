Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/02/2026 / Crédito: EdiCase Astrologia

O domingo chegará com uma energia intensa de movimento, decisões e encerramentos importantes. Algumas cartas do tarot falam de recomeços emocionais; outras pedem maturidade e posicionamento firme. Será um dia que poderá trazer revelações e mudanças de ritmo para todos os signos — especialmente para quem estiver disposto a agir. Abaixo, confira as previsões do tarot para os 12 signos!

Áries — 8 de Paus A carta “8 de Paus” mostra que tudo poderá acontecer rápido demais. Notícias, mensagens e decisões aceleradas marcarão o seu dia. Aproveite o fluxo favorável, mas evite agir por impulso. A energia estará alta; use-a com estratégia.

Touro — Rei de Copas A maturidade emocional será seu diferencial, conforme a carta “Rei de Copas”. O dia pedirá equilíbrio, escuta e sensibilidade nas relações. Você poderá ser o ponto de apoio de alguém ou precisará administrar suas próprias emoções com mais consciência. Gêmeos — O Julgamento Despertar e virar a chave serão a lei do dia, Gêmeos. Segundo a carta “O Julgamento”, algo poderá se esclarecer definitivamente, trazendo libertação ou uma decisão que você vinha adiando. O tarot fala de renascimento — escute o chamado da sua própria verdade. Câncer — Pajem de Ouros A carta “Pajem de Ouros” diz que novidades práticas surgirão no seu caminho. Poderá ser uma proposta, um convite ou uma ideia que começará pequena, mas terá potencial de crescimento. Esteja aberto(a) a aprender algo novo.

Leão — A Imperatriz Será um dia fértil e poderoso, conforme a carta “A Imperatriz”. Criatividade, magnetismo e autoestima estarão em alta. O domingo será ideal para investir em você, cuidar da aparência ou iniciar algo que envolva amor e abundância. Virgem — Rei de Espadas A carta “Rei de Espadas” revela que clareza e racionalidade guiarão suas decisões. Você poderá precisar assumir uma postura firme ou encerrar situações que não fazem mais sentido. A comunicação direta será essencial. Libra — Ás de Espadas A carta “Ás de Espadas” mostra que uma verdade poderá ser imposta e conversas francas poderão trazer libertação e entendimento. Será dia de enxergar as coisas como elas são — e isso poderá ser mais leve do que você imagina.

Escorpião — 2 de Espadas A carta “2 de Espadas” revela que evitar decidir o que é importante na sua vida não será solução. O tarot mostra que talvez você esteja tentando fugir de um confronto interno. Olhe para o que estiver sendo negado e escolha com coragem. Sagitário — O Mundo Conclusões e a sensação de missão cumprida te encontrarão, conforme a carta “O Mundo”. Um ciclo se fechará com êxito, trazendo realização e expansão. Celebre suas conquistas — você merece reconhecer o quanto evoluiu. Capricórnio — 5 de Paus A carta “5 de Paus” mostra que conflitos e pequenas disputas poderão surgir. O desafio será não transformar tudo em competição. Escolha suas batalhas e mantenha o foco no que realmente importa.

Aquário — Ás de Copas A carta “Ás de Copas” indica que haverá um novo começo emocional, com amor, reconciliação ou abertura do coração. O dia favorecerá encontros sinceros e momentos de conexão profunda. Peixes — O Imperador Estrutura e liderança entrarão em pauta, conforme a carta “O Imperador”. O tarot pede que você assuma o controle da própria vida, organizando planos e estabelecendo limites claros. Autoridade não será dureza — será segurança. Por Viviane Pettersen