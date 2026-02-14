Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/02/2026 / Crédito: EdiCase Astrologia

Neste sábado, 14 de fevereiro, as cartas do tarot indicam uma vibração especial: uma mistura de movimento, intuição e oportunidades concretas para todos os signos. Algumas apontam para novos começos; outras revelam libertação emocional e escolhas que precisarão ser feitas com maturidade, disciplina e sabedoria. Confira o que o Tarot reserva para o seu signo hoje!

Áries — Pajem de Paus O universo pedirá ousadia neste sábado. A carta “Pajem de Paus” traz entusiasmo, ideias novas e vontade de experimentar algo diferente. Poderá surgir um convite inesperado ou uma inspiração criativa forte. No amor, flertes e mensagens animarão o coração. No trabalho, será hora de testar algo novo — mesmo que ainda não esteja 100% estruturado.

Touro — Rei de Ouros Segurança e maturidade definirão o seu dia. A carta “Rei de Ouros” fala de estabilidade financeira e de decisões práticas bem pensadas. Você poderá assumir uma posição de liderança ou se tornar referência para alguém. No amor, demonstrações concretas valerão mais do que promessas. Gêmeos — 4 de Paus Haverá clima de celebração! A carta “4 de Paus” indica harmonia, encontros agradáveis e sensação de pertencimento. Será um excelente dia para estar com amigos e família ou para fortalecer vínculos afetivos. Projetos ganharão base mais sólida a partir de hoje. Câncer — A Sacerdotisa O dia pedirá silêncio estratégico. A carta “A Sacerdotisa” pede escuta interna antes de qualquer decisão. Algo poderá não estar totalmente claro — será preciso confiar na intuição. No amor, reduzir a exposição e buscar mais profundidade poderá fortalecer a relação.

Leão — 6 de Espadas A carta “6 de Espadas” mostra que você deixará para trás um peso emocional. Poderá ocorrer um afastamento necessário ou uma mudança de mentalidade. O dia será favorável para resolver pendências internas. Virgem — Ás de Copas Um novo sentimento nascerá a partir de hoje. O “Ás de Copas” é uma carta de amor, reconciliação e abertura emocional. Poderá marcar o início de uma nova fase afetiva ou a renovação do relacionamento atual. No campo espiritual, haverá conexão intensa. Libra — Cavaleiro de Paus Haverá um movimento acelerado para os nativos de Libra. A carta “O Cavaleiro de Paus” traz paixão, impulsividade e atitude. Você poderá sentir vontade de resolver tudo de uma vez. No amor, surgirá intensidade — mas será necessário cuidado com decisões precipitadas.

Escorpião — 2 de Espadas Evitar decidir não resolverá nada. A carta “2 de Espadas” mostra certa resistência em encarar uma verdade. Será preciso escolher — mesmo que isso não seja confortável. No amor, conversas pendentes pedirão clareza. Sagitário — Ás de Ouros Uma oportunidade concreta estará à vista. A carta “Ás de Ouros” fala de proposta profissional, dinheiro ou nova chance material. Poderá ser algo pequeno no início, mas promissor. No amor, haverá uma energia de construção com base real. Capricórnio — 9 de Ouros Autossuficiência e reconhecimento marcarão o dia. A carta “9 de Ouros” mostra colheita de resultados. Você poderá sentir orgulho do que construiu. No amor, a independência será o seu maior charme.