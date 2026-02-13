Horóscopo semanal: previsões dos signos de 16 a 22 de fevereiro de 2026 / Crédito: EdiCase Astrologia

Nesta semana, o Sol ingressará no signo de Peixes e fará conjunção com Vênus e Marte, além de quadratura com Urano. Esses movimentos indicam tendência a imprevistos que testarão a autoconfiança, bem como a necessidade de equilíbrio entre os desejos e os afetos. Será importante agir com sinceridade para superar os obstáculos e se destacar em meio a mudanças repentinas. Mercúrio em Peixes estará em conjunção com Vênus, sinalizando sensibilidade e criatividade. Será o período ideal para resolver conflitos com diplomacia, expressar sentimento e negociar com mais empatia, unindo razão à intuição.

Por sua vez, Vênus em Peixes estará em conjunção com Mercúrio e com o Astro-Rei, favorecendo a harmonia, o amor-próprio e a expressão de afeto. Além disso, essa configuração o(a) convidará a trazer mais beleza e prazer à rotina, assim como a fortalecer os vínculos por meio da escuta atenta e sensível.

Ademais, Marte em Aquário fará conjunção com o Sol, direcionando a energia vital para causas coletivas e projetos futuros. O aspecto também impulsionará a coragem para romper com o que está ultrapassado. Contudo, a vontade de agir deverá ser equilibrada com a consciência social. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo. Áries Você tenderá a voltar a sua atenção para o mundo interno, encerrando ciclos relacionados a situações mal resolvidas. No processo, a sua mente estará acelerada e criativa, permitindo, inclusive, que a intuição guie os seus planos. Apesar disso, busque filtrar o excesso de informações para evitar o estresse.

Sentimentos profundos e desejos reprimidos poderão vir à tona. Será uma fase voltada para curas emocionais e revisões sobre a forma como lida com a liberdade e asrelações. Ao longo do período, procure manter a calma diante de imprevistos ou mudanças de rota, pois resistir às transformações possivelmente irá gerar ansiedade. Ademais, dedicar-se ao autoconhecimento o(a) ajudará a atravessar a semana com equilíbrio. Touro A semana favorecerá o fortalecimento dos laços sociais e a colaboração em projetos coletivos que tragam sentido à vida. Nesse cenário, você sentirá um impulso maior para seguir em direção aos seus ideais. Além disso, as amizades ganharão mais sensibilidade e cooperação, permitindo, inclusive, que diálogos sinceros resolvam pendências antigas e tragam harmonia. No processo, contudo, será preciso equilibrar essa energia com momentos de silêncio e introspecção, a fim de processar informações que ainda não estão claras. Também busque se preparar para lidar com mudanças inesperadas nos planos de longo prazo, mantendo a flexibilidade, mas sem perder a objetividade. Para tanto, procure organizar as metas futuras e acolher as necessidades emocionais.

Gêmeos Você vivenciará a suacarreira com mais intensidade e lidará com grandes ambições e responsabilidades. No processo, haverá um forte impulso para se destacar e realizar projetos importantes. Ao mesmo tempo, será preciso ter cautela com ações impulsivas capazes de gerar tensões com figuras de autoridade ou mudanças repentinas nos planos profissionais. No setor social, a comunicação com grupos e amigos poderá ajudá-lo(a) a organizar os seus objetivos. Entretanto, caso não haja clareza, a sensibilidade excessiva possivelmente causará mal-entendidos. De modo geral, o período trará uma profunda transformação na maneira como se projeta no mundo. Isso exigirá o equilíbrio entre a pressa para conquistar o que almeja e a necessidade de agir com estratégia e cautela. Câncer Você entrará em uma fase de maior visibilidade profissional. Inclusive, sentirá uma disposição renovada para organizar a carreira, assumir a liderança em projetos importantes e garantir reconhecimento por meio de ideias criativas e boa comunicação. Será um período favorável para realizar reuniões, negociar acordos e expandir os conhecimentos.

No entanto, imprevistos ou mudanças repentinas poderão gerar instabilidades, exigindo que abandone o controle excessivo em prol da flexibilidade. Também busque ter cuidado com o excesso de informações, equilibrando a ambição com momentos de pausa para refletir sobre os seus propósitos. Leão Você precisará encarar transformações profundas e lidar comquestões financeiras ou emocionais. No processo, sentirá a necessidade de resolver pendências do passado e reavaliar seus vínculos de confiança em busca de liberdade – que só virá após uma reorganização interna. Ainda nesta semana, as parcerias e os relacionamentos poderão ganhar um ritmo acelerado. Inclusive, a cooperação mútua se tornará essencial para alcançar objetivos comuns, desde que saiba mediar conflitos com clareza. Por fim, mudanças repentinas na rotina possivelmente surgirão como um convite para se desapegar de velhos hábitos e construir uma postura mais flexível diante dos imprevistos. Procure, nesse cenário, agir com determinação e foco na realidade.