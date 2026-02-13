Da feira à mesa: veja dicas para escolher frutas, legumes e verduras corretamente / Crédito: EdiCase Saude

Seja para ajustar a alimentação ou para quem está começando a morar sozinho, se aventurar na cozinha é praticamente sinônimo de visitar feiras, sacolões e supermercados para selecionar frutas, legumes e verduras. Embora a tarefa pareça simples, em meio a tantas cores, texturas e consistências, surge a dúvida: qual escolher para levar para casa? Segundo Cláudia Mullero, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, rede de restaurantes, o melhor caminho é conhecer bem os alimentos antes de colocá-los no carrinho. “Algumas atitudes comuns são apertar e cheirar os ingredientes. Isso não está errado, mas uma boa dica é conhecer as especificidades de cada alimento e como ele será utilizado na receita, evitando o desperdício”, indica.

A seguir, ela compartilha dicas para selecionar os alimentos corretamente conforme as características de cada um deles. Confira!

1. Batata Considerada uma das mais difíceis de escolher, a batata deve apresentar uma superfície lisa e firme e sem manchas escuras. Evite aquelas que contam com sinais de brotos, tons verdes na casca ou descoloração, pois essas características indicam exposição à luz e a produção de solanina, uma substância tóxica — ou seja, não são recomendadas para consumo. 2. Cenoura As cenouras devem apresentar uma cor viva e uniforme, sem manchas escuras. Também devem estar firmes ao toque com a superfície lisa, um sinal de boa qualidade. 3. Alface As folhas de alface devem estar crocantes e com a coloração viva. Por isso, evite a borda marrom, com sinais de desgaste e aparência de murcha. Uma boa dica é verificar se o talo está firme, isso é um sinal de que o ingrediente está fresco.

4. Tomate Na hora de comprar, evite os tomates com pele rachada, pois indica envelhecimento. Escolha os que apresentam a cor vermelha brilhante e uniforme, e que estejam com o peso adequado ou mais pesados em relação ao tamanho. Se for para utilizar no mesmo dia, para a produção de molho, por exemplo, opte pelos mais macios, que estão mais maduros. 5. Abobrinha Escolha as abobrinhas com uma pele lisa, sem rachaduras e brilhantes, já que esses fatores indicam frescor. Evite abobrinhas muito grandes, pois podem contar com uma textura fibrosa. Ao toque, o ingrediente deve ser firme, mas ceder um pouco sob pressão. 6. Brócolis Os brócolis devem apresentar a cabeça firme, compacta e uma cor de verde intenso. Evite comprar brócolis com cabeças soltas, amareladas ou manchadas, pois indicam falta de frescor.

7. Beterraba Para escolher boas beterrabas na feira, prefira as que estejam firmes, com casca lisa, sem rachaduras profundas, machucados ou partes moles, e com uma cor intensa e uniforme, geralmente em tom vinho escuro. Evite beterrabas muito grandes ou com aparência enrugada, pois podem estar fibrosas ou mais velhas. Se ainda estiverem com folhas, observe se estão verdes e viçosas, já que isso é um sinal de colheita recente. Além disso, dê preferência às de tamanho médio, que costumam ter textura mais macia e sabor mais adocicado. 8. Maracujá O maracujá foge das regras gerais, já que o ponto ideal para o consumo é quando a casca está enrugada e bem amarela. Isso é sinal de que a fruta está mais doce, mas é importante evitar manchas escuras. 9. Laranja Para escolher a laranja, evite as que estão secas, mofadas e com manchas. Prefira que estão com as cascas brilhantes e lisas. Outra boa dica é verificar se a fruta está pesada em relação ao tamanho, um indicativo de que estão mais suculentas.

10. Limões Prefira os que têm casca lisa, firme e com brilho natural, pois cascas muito grossas ou enrugadas costumam ter menos líquido. A cor também ajuda. No caso do limão-tahiti, busque um verde vivo e uniforme; já o siciliano deve ser amarelo intenso. Ao apertar levemente, o limão precisa estar firme, mas com uma leve maciez. Se estiver muito duro pode estar seco, e se estiver mole demais pode estar passado. Por fim, um cheirinho cítrico fresco na casca costuma ser sinal de que está mais fresco e saboroso. 11. Maçã As maçãs com cheiro fermentado geralmente já passaram do ponto. Escolha as que contam com a pele brilhante, sem rugas e com uma consistência firme ao toque, mas que cedam um pouco com a pressão, isso é um sinal de frescor da fruta.