Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

7 receitas de bebidas energizantes para cair na folia de Carnaval

7 receitas de bebidas energizantes para cair na folia de Carnaval

Veja como preparar opções refrescantes e saudáveis para aproveitar a festa com disposição
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Para aproveitar o Carnaval, é essencial manter o pique, e nada melhor do que bebidas energizantes para dar aquele empurrãozinho. Além de saborosas, são perfeitas para quem busca alternativas saudáveis para aproveitar a folia. E o melhor de tudo: são práticas de fazer e utilizam ingredientes fáceis de encontrar, garantindo uma dose extra de energia de forma simples. Abaixo, confira como preparar algumas receitas!

1. Isotônico de limão-siciliano com estragão

Ingredientes

  • 250 ml de água com gás
  • Suco de 1 limão-siciliano
  • 1 ramo de estragão fresco
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 pitada de sal rosa do Himalaia

Modo de preparo

Em um pilão, coloque o estragão e amasse para liberar os óleos essenciais. Adicione o suco de limão e o sal e misture. Acrescente a água com gás e mexa delicadamente. Coe e transfira para um copo. Adoce com mel e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com rodelas de limão-siciliano e folhas de estragão.

2. Shot de laranja com beterraba

Ingredientes

  • 50 ml de água
  • Suco de 1 laranja
  • 1 colher de chá de beterraba em pó
  • 1 colher de chá de gengibre em pó
  • 1 pitada de canela em pó

Modo de preparo

Em uma garrafa, coloque a água e o suco de laranja e agite. Adicione a beterraba em pó, o gengibre e a canela em pó e agite novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Dica: consuma a bebida imediatamente para evitar perder o potencial natural dos ingredientes.

3. Smoothie de banana com canela

Ingredientes

  • 250 ml de iogurte natural
  • 1 banana descascada, cortada em rodelas e congelada
  • 1 maçã sem sementes e picada
  • 1 colher de sopa de farelo de aveia
  • 1 colher de sobremesa de mel
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

4. Suco de melancia com açaí e guaraná

Ingredientes

  • 1 fatia de melancia
  • 3 colheres de sopa de polpa de açaí
  • 1 colher de sopa de xarope de guaraná
  • 1/2 xícara de chá de água gelada
  • 2 colheres de sopa de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

5. Shake de café com cacau

Ingredientes

  • 200 ml de leite integral
  • 1 colher de sopa de cacau em pó
  • 1 colher de chá de café solúvel
  • 1 colher de chá de mel
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

6. Suco de laranja com guaraná

Ingredientes

  • Suco de 2 laranjas
  • 1 colher de chá de guaraná em pó
  • 1 colher de chá de mel
  • 150 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

7. Isotônico de morango com água com gás

Ingredientes

  • 250 ml de água com gás
  • 1 fatia de melancia picada
  • 5 morangos picados
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água com gás e a melancia e bata até ficar homogêneo. Coe e reserve. Em um pilão, amasse os morangos e coloque em um copo. Adicione a água com gás e melancia e o suco de limão e misture. Adoce com mel e sirva em seguida.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

edicase

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar