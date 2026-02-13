7 receitas de bebidas energizantes para cair na folia de Carnaval / Crédito: EdiCase Culinaria

Para aproveitar o Carnaval, é essencial manter o pique, e nada melhor do que bebidas energizantes para dar aquele empurrãozinho. Além de saborosas, são perfeitas para quem busca alternativas saudáveis para aproveitar a folia. E o melhor de tudo: são práticas de fazer e utilizam ingredientes fáceis de encontrar, garantindo uma dose extra de energia de forma simples. Abaixo, confira como preparar algumas receitas! 1. Isotônico de limão-siciliano com estragão Ingredientes 250 ml de água com gás

Suco de 1 limão -siciliano

-siciliano 1 ramo de estragão fresco

1 colher de sopa de mel

1 pitada de sal rosa do Himalaia Modo de preparo Em um pilão, coloque o estragão e amasse para liberar os óleos essenciais. Adicione o suco de limão e o sal e misture. Acrescente a água com gás e mexa delicadamente. Coe e transfira para um copo. Adoce com mel e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com rodelas de limão-siciliano e folhas de estragão.

2. Shot de laranja com beterraba Ingredientes 50 ml de água

Suco de 1 laranja

1 colher de chá de beterraba em pó

em pó 1 colher de chá de gengibre em pó

1 pitada de canela em pó Modo de preparo Em uma garrafa, coloque a água e o suco de laranja e agite. Adicione a beterraba em pó, o gengibre e a canela em pó e agite novamente para incorporar. Sirva em seguida. Dica: consuma a bebida imediatamente para evitar perder o potencial natural dos ingredientes. 3. Smoothie de banana com canela Ingredientes 250 ml de iogurte natural

1 banana descascada, cortada em rodelas e congelada

1 maçã sem sementes e picada

sem sementes e picada 1 colher de sopa de farelo de aveia

1 colher de sobremesa de mel

1 colher de chá de canela em pó

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

4. Suco de melancia com açaí e guaraná Ingredientes 1 fatia de melancia

3 colheres de sopa de polpa de açaí

1 colher de sopa de xarope de guaraná

1/2 xícara de chá de água gelada

2 colheres de sopa de mel Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida. 5. Shake de café com cacau Ingredientes 200 ml de leite integral

1 colher de sopa de cacau em pó

1 colher de chá de café solúvel

1 colher de chá de mel

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida. 6. Suco de laranja com guaraná Ingredientes Suco de 2 laranjas

1 colher de chá de guaraná em pó

em pó 1 colher de chá de mel

150 ml de água gelada Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.