Maxixe ajuda a emagrecer? Veja 6 benefícios do vegetal e como incluir na dieta / Crédito: EdiCase Saude

O maxixe (Cucumis anguria) é um vegetal de origem africana, amplamente consumido nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Pertencente à mesma família do pepino e da melancia, ele possui sabor levemente amargo e textura crocante. Rico em vitaminas, minerais e fibras, se destaca como um alimento funcional que pode contribuir para a prevenção de doenças e a promoção do bem-estar. Inclusive, conforme o artigo científico “Avaliação do potencial bioativo do maxixe (Cucumis anguria l.) frente às doenças crônicas não transmissíveis”, publicado na Revista Eletrônica Perspectivas da Ciência e Tecnologia, a inserção do vegetal na dieta humana pode auxiliar na prevenção e tratamento das doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, osteoporose, entre outras, devido aos seus micronutrientes.

Veja, abaixo, 6 benefícios do maxixe para a saúde e como incluí-lo na dieta!

1. Fortalece o sistema imunológico Rico em vitamina C e antioxidantes, o maxixe contribui para o fortalecimento do sistema imunológico. Esses nutrientes ajudam a combater infecções e a proteger o organismo contra doenças comuns, como gripes e resfriados. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC), 100 g de maxixe cru e com casca oferecem cerca de 12 mg de vitamina C. 2. Auxilia no controle do peso Com poucas calorias e rico em fibras, o maxixe ajuda a aumentar a sensação de saciedade, o que contribui para a redução do apetite e do consumo calórico ao longo do dia. Além disso, por ter alto teor de água, também auxilia na hidratação do corpo — fator importante para quem busca perder peso de forma saudável. 3. Contribui para a saúde cardiovascular O potássio presente no maxixe ajuda a regular a pressão arterial, enquanto os antioxidantes auxiliam na redução do colesterol LDL (ruim). Esses efeitos combinados beneficiam a saúde do coração, pois contribuem para a melhora da circulação sanguínea e ajudam na prevenção de doenças cardiovasculares, como hipertensão e aterosclerose.

Inclusive, segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. 4. Fortalece ossos e dentes O maxixe é uma excelente fonte de cálcio e magnésio. Segundo a TBCA, 100 g do vegetal cru e com casca contêm cerca de 38,4 mg de cálcio e 9,5 mg de magnésio. Seu consumo pode ajudar a prevenir doenças como a osteoporose e outras condições relacionadas à perda de massa óssea. Isso é importante principalmente porque, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

5. Promove a saúde ocular A vitamina A presente no maxixe desempenha um papel importante na manutenção da saúde ocular. Esse nutriente é essencial para a formação da proteína que atua na retina e permite a visão em ambientes com pouca luz. Além disso, possui ação antioxidante, que contribui para a proteção das células dos olhos contra danos causados pelos radicais livres, ajudando a reduzir o risco de doenças como a degeneração macular relacionada à idade. 6. É fonte de fibras O maxixe cozido contém 3,15 g de fibra alimentar por 100 g, segundo a TBCA. As fibras, por sua vez, são essenciais para o funcionamento adequado do intestino, promovem saciedade prolongada e auxiliam no controle glicêmico. Além disso, contribuem para a redução do colesterol sanguíneo e alimentam as bactérias benéficas da microbiota intestinal. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras. Formas de incluir o maxixe na dieta O maxixe é um alimento versátil que pode ser incorporado à dieta de diversas maneiras: