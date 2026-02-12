Fibromialgia: veja como aliviar os sintomas da síndrome / Crédito: EdiCase Saude

A fibromialgia tem ganhado cada vez mais visibilidade no debate público e na área da saúde, principalmente pelos impactos que provoca na qualidade de vida de quem convive com a condição. A síndrome, marcada por dores crônicas e sintomas persistentes, pode comprometer o desempenho no trabalho, a vida social e o bem-estar emocional, além de dificultar a realização de atividades cotidianas. Em janeiro, entrou em vigor a Lei nº 14.705, que abre a possibilidade de reconhecimento de pessoas com fibromialgia e outras doenças semelhantes como indivíduos com deficiência. O enquadramento, no entanto, depende de uma avaliação biopsicossocial multiprofissional e interdisciplinar, que considera impedimentos nas funções e estruturas do corpo, bem como limitações no desempenho de atividades e na participação social.

Conforme a Sociedade Brasileira de Reumatologia, cerca de 3% da população brasileira convive com a fibromialgia. A condição é mais frequente em mulheres — de cada dez pacientes diagnosticados, sete a nove são do sexo feminino —, mas também pode afetar homens, idosos, adolescentes e até crianças.

Sintomas da fibromialgia e seus impactos no sono Segundo Karina Paez, profissional da área de clínica médica do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, a fibromialgia não se manifesta apenas por meio da dor. “A doença vem acompanhada de outros sintomas que vão muito além do físico, como alterações no sono, no humor e na disposição, queixas frequentes que acabam impactando diretamente a rotina dos pacientes”, afirma. Ela explica que esses sintomas costumam estar “relacionados à forma como o sistema nervoso processa a dor, fazendo com que estímulos comuns sejam percebidos de maneira mais intensa”. Com o tempo, esse quadro pode tornar tarefas simples mais cansativas e prejudicar o equilíbrio emocional, como é o caso do sono. Isso porque a dificuldade para dormir bem é uma das queixas mais comuns entre pessoas com fibromialgia e um fator que contribui para o aumento da dor. “Quem convive com a síndrome costuma ter um sono leve e fragmentado, mesmo quando dorme por várias horas”, destaca Karina Paez. Segundo a médica, a dificuldade em atingir fases profundas do sono compromete a recuperação do corpo. “Quando o descanso não é adequado, o organismo se torna mais sensível à dor, o cansaço aumenta e o cérebro passa a amplificar os estímulos dolorosos”, alerta. Esse cenário cria um ciclo difícil de romper, em que a dor prejudica o sono e o sono ruim intensifica a dor.

Hábitos que ajudam a aliviar os sintomas Apesar de não ter cura, a fibromialgia pode ser amenizada com mudanças simples no dia a dia. Entre os principais hábitos recomendados estão: 1. Prática regular de atividade física leve Exercícios como caminhada, alongamento, pilates e hidroginástica ajudam a reduzir a dor, melhorar a mobilidade e aumentar a disposição física, desde que respeitando os limites do corpo. 2. Manutenção de horários regulares para dormir Criar uma rotina de sono, com horários consistentes para deitar e acordar, contribui para um descanso mais reparador e pode reduzir a sensibilidade à dor.

3. Controle do estresse emocional Estratégias para lidar com o estresse, como momentos de lazer, técnicas de relaxamento ou acompanhamento terapêutico, auxiliam no equilíbrio emocional e no controle dos sintomas. 4. Cuidados com a alimentação Reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, açúcar e gorduras pode ajudar no controle da inflamação e favorecer a melhora do bem-estar geral. 5. Acompanhamento médico regular O seguimento contínuo com profissionais de saúde permite ajustes no tratamento e orientações individualizadas, fundamentais para garantir mais qualidade de vida ao paciente.

Mitos e verdades sobre a fibromialgia Ainda cercada de desinformação, a fibromialgia gera muitas dúvidas. Confira alguns mitos e verdades sobre a síndrome: 1. A fibromialgia é uma doença psicológica Mito. Embora possa surgir após eventos traumáticos, físicos ou emocionais, a fibromialgia não é considerada uma doença exclusivamente psicológica. A origem da síndrome ainda não é totalmente conhecida, mas acredita-se que envolva fatores genéticos, neurológicos, psicológicos e imunológicos. 2. Existem exames para confirmar a fibromialgia Mito. O diagnóstico é clínico, baseado na conversa entre médico e paciente e na exclusão de outras doenças. Não há exames laboratoriais ou de imagem que confirmem ou descartem a fibromialgia.