Amor de Carnaval: 5 signos que poderão se apaixonar na folia / Crédito: EdiCase Astrologia

Com o Carnaval de 2026 acontecendo sob a influência de um eclipse solar, o clima de festa ganha uma camada extra de intensidade emocional. Eclipses costumam marcar viradas, revelações e encontros inesperados. Na astrologia, esse fenômeno ilumina desejos escondidos e acelera conexões, criando um cenário propício para paixões rápidas, intensas e, em alguns casos, transformadoras. A seguir, veja quais são os signos propensos a se apaixonar no Carnaval de acordo com a astróloga Eunice Ferrari!

1. Leão O eclipse tocará diretamente o coração leonino. Um simples olhar bastará para acender uma chama antiga, quase familiar. Poderá viver uma paixão intensa, digna dos romances do cinema, daquelas que fazem o tempo parar e que deixam marcas depois que a terça-feira termina.

2. Libra Regido por Vênus, Libra sentirá o eclipse como um chamado ao encontro romântico. Existirá grande chance de se apaixonar por alguém que espelha seus desejos escondidos. Não será só uma simples atração, sentirá uma espécie de reconhecimento, algo como: “onde você esteve esse tempo todo?”. 3. Escorpião Escorpião não sabe viver “meias paixões”. O eclipse que marca este Carnaval ativará seu magnetismo, sua química e prometerá um envolvimento imediato. Poderá se apaixonar de forma visceral, profunda e transformadora, com direito a um antes e um depois bem definidos. Poderá não ser apenas um amor de Carnaval. 4. Peixes Peixes entrará no Carnaval com o coração aberto e os limites dissolvidos. O eclipse potencializará encontros cármicos, olhares que falam sem palavras e conexões com sua alma. Cuidado apenas para não idealizar demais. No entanto, desta vez, a magia poderá ser real.