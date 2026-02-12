6 receitas clássicas de Carnaval para preparar e saborear na folia

6 receitas clássicas de Carnaval para preparar e saborear na foliaVeja como tornar a festa mais divertida com alguns pratos incríveis e práticos
Sinônimo de diversão, o Carnaval é uma das festas típicas mais aguardadas pelos brasileiros. Seja para quem sai para as ruas para ver os blocos ou para aqueles que preferem ficar em casa, ter uma deliciosa refeição para saciar a fome é essencial nesta época do ano. Por isso, confira a seguir 6 receitas típicas para acompanhar a folia!
1. Bolinho de feijoada
Ingredientes
Massa
- 200 g delinguiça calabresa defumada picada
- 2 xícaras de chá feijão-preto cozido e escorrido
- 2 xícaras de chá do caldo do feijão-preto
- 2 ovos
- 6 colheres de sopa de farinha de rosca
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Farinha de rosca para empanar
- Óleo para fritar
Recheio
- 1 xícara de chá de bacon picado
- 1 cebola descascada e picada
- 3 folhas de couve-manteiga picadas
Modo de preparo
Massa
Em uma panela, coloque a linguiça e leve ao fogo médio para fritar até dourar. Adicione o feijão-preto, o caldo, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo e espere esfriar. Após, transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea.
Transfira a mistura novamente para a panela, acrescente os ovose a farinha de rosca e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, disponha a massa em um recipiente e leve à geladeira por 30 minutos.
Recheio
Em uma panela, coloque o bacon e a cebola e leve ao fogo médio para fritar até dourar. Adicione a couve-manteiga e refogue até murchar. Desligue o fogo e reserve.
Montagem
Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão. Recheie com a couve e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e passe na farinha de rosca. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma escumadeira, frite os bolinhos de feijoada e disponha em um recipiente com papel-toalha. Sirva em seguida.
2. Bauru de forno
Ingredientes
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de sopa de sal
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de óleo
- 100 g de fermento biológico
- 1 kg de farinha de trigo
- 2 xícaras de chá de água morna
- 3 xícaras de chá de leite morno
- 300 g de presunto fatiado
- 300 g de queijo muçarela fatiado
- 2 tomates cortados em rodelas
- 1 cebola descascada e cortada em rodelas
- 1 gema de ovo para pincelar
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Óleo para untar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite, a água, o sal, o açúcar, o fermento biológico, o óleo e os ovos e bata por 3 minutos. Transfira para um recipiente e, aos poucos, adicione a farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Sove bem a massa e deixe descansar por 15 minutos.
Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra a massa com a ajuda de um rolo. Disponha o queijo, o presunto, os tomates e as cebolas em um dos lados da massa e dobre ao meio. Com a ajuda de uma faca, corte a massa no formato de um quadrado e disponha em uma assadeira untada com óleo. Deixe crescer e pincele com a gema de ovo. Leve ao forno preaquecido em 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
3. Tapioca recheada com carne-seca
Ingredientes
- 500 g de goma de tapioca
- 300 g decarne-seca dessalgada, cozida e desfiada
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 tomate picado
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e orégano a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, distribua a goma de tapioca e cozinhe, em fogo médio, até soltar do fundo da panela. Repita o processo com toda a goma. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne-seca, o sal e o orégano e misture bem. Refogue até dourar. Disponha o recheio sobre a tapioca, dobre e sirva em seguida.
4. Espetinho de carne
Ingredientes
- 500 g dealcatra cortada em cubos
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- Sal, pimenta-do-reino moída e cominho a gosto
- 2 colheres de sopa de óleo
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal, alho, cebola, pimenta-do-reino e cominho. Cubra e leve à geladeira por 15 minutos. Após, monte os espetinhos com os pedaços de carne em palitos para churrasco e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os espetinhos até dourarem. Sirva em seguida.
5. Cachorro-quente de forno
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 2 xícaras de chá de leite
- 2 ovos
- 1 1/2 colher de sopa de fermento em pó químico
- 100 g de queijo parmesão ralado
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 8 salsichas cozidas e picadas
- 1 cebola descascada e picada
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 pimentão picado
- 170 g milho-verde escorrido
- 170 g de ervilha escorrida
- Azeitona picada a gosto
- 1 xícara de chá de molho de tomate
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, coloque a farinha de trigo, os ovos, o leite e metade do queijo parmesão ralado e bata até obter uma mistura homogênea. Desligue o aparelho, adicione o fermento em pó e misture delicadamente com uma colher. Reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque a salsicha, a cebola, o tomate, o pimentão, o milho-verde, a ervilha, a azeitona e o molho de tomate. Leve ao fogo médio e cozinhe por alguns minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e reserve.
Montagem
Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa, distribua o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Polvilhe com o queijo parmesão ralado restante e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.
6. Sanduíche de pernil com vinagrete
Ingredientes
Pernil
- 1 kg de pernil suíno cortado em fatias
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- Suco de 1 limão
- Sal, pimenta-do-reino moída e páprica a gosto
- 2 colheres de sopa de óleo
- 6 pães franceses
Vinagrete
- 2 tomates picados
- 1 cebola descascada e picada
- 1/2 pimentão picado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de vinagre
- Sal a gosto
Modo de preparo
Pernil
Em um recipiente, tempere o pernil com alho, suco de limão, sal, pimenta-do-reino e páprica. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Em uma panela grande, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o pernil e frite até dourar e ficar macio. Reserve.
Vinagrete
Para o vinagrete, misture os tomates, a cebola e o pimentão em um recipiente. Adicione o azeite, o vinagre e o sal e mexa bem até incorporar todos os ingredientes. Em seguida, corte os pães ao meio, recheie com o pernil quente, finalize com o vinagrete e sirva.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente