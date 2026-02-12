4 rituais e simpatias para atrair amor e sorte no Carnaval / Crédito: EdiCase Astrologia

O Carnaval é conhecido como um período de alegria, encontros e movimento — mas, energeticamente, também é um momento poderoso para ativar intenções ligadas ao amor, à sorte e à abertura de caminhos. Isso acontece porque a festa carrega uma vibração coletiva de expansão, prazer, criatividade e desprendimento, ideal para pequenos rituais simbólicos que ajudam a alinhar desejo e atitude. Sendo assim, veja rituais e simpatias simples, fáceis de fazer e que podem ser incorporados à rotina sem promessas milagrosas, mas com foco em intenção, presença e autocuidado!

1. Ritual da vela rosa para atrair amor leve Esse ritual é indicado para quem deseja abrir espaço para um amor mais saudável, com troca, carinho e verdade — seja para atrair alguém novo ou fortalecer a relação consigo.

Materiais 1 vela rosa

1 papel branco

1 caneta Como fazer Escolha um lugar tranquilo. Escreva no papel qual tipo de amor você deseja viver, focando sentimentos, e não nomes ou cobranças. Exemplo: respeito, presença, reciprocidade, leveza. Acenda a vela rosa, leia em voz alta o que escreveu e mentalize essa energia se aproximando da sua vida. Ao final, agradeça e deixe a vela queimar até o fim (ou apague com cuidado, se necessário). 2. Simpatia do louro para sorte e boas oportunidades O louro é tradicionalmente associado à vitória, à prosperidade e ao reconhecimento. No Carnaval, ele ajuda a ativar sorte e fluidez nos caminhos. Materiais 1 folha de louro seca

1 caneta

Sua carteira ou bolsa Como fazer Escreva na folha de louro uma palavra que represente o que você deseja atrair: sorte, abundância, oportunidades ou proteção. Guarde a folha na carteira ou na bolsa durante os dias de Carnaval e descarte após esse período, agradecendo mentalmente.

3. Banho energético para abrir caminhos afetivos Esse banho não tem caráter religioso e pode ser feito como um gesto de autocuidado energético. Materiais Água morna

Camomila ou rosas-brancas Como fazer Prepare uma infusão com as ervas, espere amornar e jogue do pescoço para baixo após o banho higiênico. Enquanto isso, mentalize emoções como paz, abertura e magnetismo natural. 4. Cristais como aliados durante o Carnaval Usar cristais durante o Carnaval pode funcionar como um lembrete simbólico da sua intenção. Por exemplo: