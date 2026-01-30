Horóscopo semanal: previsões dos signos de 02 a 08 de fevereiro de 2026 / Crédito: EdiCase Astrologia

O Sol em Aquário fará conjunção com Mercúrio, Vênus e Marte, indicando maior vigor, brilho pessoal e autoconfiança. Como resultado, o momento será ideal para iniciar projetos, tomar decisões, afirmar a sua singularidade e investir naquilo que traz prazer e sentido. Mercúrio em Aquário estará em conjunção com o Sol e Vênus, sinalizando uma comunicação acelerada e voltada para troca de ideias inovadoras. Isso favorecerá negociações diplomáticas e encontros estimulantes. Por outro lado, a quadratura com Urano exigirá cautela com imprevistos ou radicalismos mentais.

Por sua vez, Vênus em Aquário se unirá ao Astro-Rei e a Mercúrio, mas fará uma quadratura tensa com Urano. Essa configuração abordará a valorização da independência nos relacionamentos e o reconhecimento dos talentos. Contudo, também poderá trazer mudanças repentinas nas relações e no setor financeiro.

Ademais, Marte em Aquário formará conjunção com o Sol e Plutão, indicando um forte impulso para agir com autonomia e transformar o que for necessário para evoluir. Será fundamental canalizar essa energia para promover mudanças saudáveis, evitando disputas de poder desnecessárias. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo. Áries Nesta semana, você tenderá a direcionar a sua energia para grupos e projetos coletivos que demandam uma liderança firme e transformadora. No entanto, a sua capacidade de agir em equipe poderá ser testada por imprevistos. Logo, mantenha o equilíbrio a fim de evitar decisões impulsivas diante de situações confusas.

Além disso, procure agir com paciência e racionalidade, se desapegando de padrões antigos para superar as tensões e fortalecer a influência social. De modo geral, o período será propício para renovar os seus ideais, desde que aprenda a lidar com instabilidades que possam interferir na produtividade e na clareza dos planos. Touro A sua atenção estará voltada para a carreira. Nesse setor, grandes transformações e a necessidade de assumir responsabilidades poderão vir à tona. Ademais, o contato com grupos ganhará destaque, favorecendo o compartilhamento de ideias inovadoras e a colaboração em projetos coletivos voltados para o futuro. Entretanto, imprevistos ou mudanças de planos possivelmente gerarão tensões. Por isso, tenha cautela e flexibilidade ao lidar com conversas ou acordos inesperados. Também será importante rever as suas metas, manter a calma e equilibrar a ambição com a capacidade de adaptação.

Gêmeos Você entrará em uma fase de grande visibilidade e crescimento profissional. Nesse contexto, as suas ideias e parcerias poderão ficar mais intensas. Por outro lado, mudanças repentinas possivelmente irão desestabilizar acordos. Ainda nesta semana, haverá um convite para expandir os horizontes e buscar novas formas de conhecimento. Contudo, será possível que transformações profundas nas crenças pessoais gerem tensões internas. Para amenizar as energias do período, procure ter cautela com as decisões, equilibrar ambição com flexibilidade e garantir que as suas ações estejam alinhadas com os objetivos de longo prazo. Câncer O desejo de explorar novos horizontes – seja por meio do conhecimento ou contato com o exterior – estará presente. Nesse cenário, a mente poderá ficar mais agitada, o que exigirá cautela com imprevistos ou opiniões radicais que possam gerar rupturas.

Ainda neste período, haverá uma intensidade profunda na forma como você lida com os recursos compartilhados. Essa situação demandará coragem para encerrar ciclos e renovar as forças. Ao longo da semana, será preciso encontrar o equilíbrio entre o desejo de liberdade e a necessidade de agir com ética. Também deverá renovar as suas convicções e investir em mudanças que tragam autonomia à vida. Leão Haverá uma intensidade maior nos relacionamentos e parcerias. Inclusive, a necessidade de transformar as relações se tornará mais clara, trazendo à tona situações que exigem soluções criativas para evitar desgastes desnecessários. No campo financeiro, possivelmente surgirão imprevistos ou rupturas inesperadas, o(a) levando a reavaliar a gestão dos recursos. Em ambos os cenários, mantenha a mente aberta para se adaptar às mudanças inesperadas e busque se comunicar de forma direta. Será um período de renovação profunda nos compromissos – ideal para se desapegar do que já não funciona e renovar as conexões.