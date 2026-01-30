Dia do Croissant: 3 receitas práticas para o café da tarde

Na versão tradicional francesa, recheado ou adaptado com ingredientes do dia a dia, o croissant abre espaço para combinações que vão do doce ao salgado. Por isso, para celebrar o Dia do Croissant, a proposta é apostar em receitas práticas.

Crocante por fora, macio por dentro e com aquele perfume inconfundível de manteiga, o croissant atravessou fronteiras e se transformou em um clássico das mesas brasileiras. Presença quase obrigatória no café da tarde, ele agrada pela simplicidade e, ao mesmo tempo, pela capacidade de se reinventar.

A seguir, confira três receitas fáceis para preparar em casa e deixar o café da tarde ainda mais especial.

Abra a massa em formato retangular, coloque a manteiga gelada no centro e dobre a massa para envolver a manteiga. Leve à geladeira por 30 minutos. Repita o processo de abrir e dobrar a massa mais duas vezes, sempre respeitando o tempo de descanso. Abra a massa, corte em triângulos e enrole formando os croissants. Disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e deixe crescer por 30 a 40 minutos. Asse em forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos, até ficarem dourados. Retire do forno e deixe esfriar.

Em uma tigela, misture a farinha, o açúcar e o sal. Acrescente o fermento e o leite morno aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Incorpore a manteiga e sove até obter uma massa lisa. Cubra e deixe descansar por aproximadamente 1 hora, ou até dobrar de volume

Em um recipiente, misture o cream cheese com o açúcar e a baunilha até obter um creme liso e cremoso. Lave, higienize e fatie os morangos. Corte os croissants ao meio, no sentido horizontal, sem separar completamente. Espalhe uma camada generosa de cream cheese na parte inferior. Distribua os morangos fatiados sobre o creme. Feche levemente o croissant e sirva.

Em uma tigela, misture a farinha, o açúcar e o sal. Acrescente o fermento e o leite morno aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Incorpore a manteiga e sove até obter uma massa lisa e elástica. Cubra com um pano limpo e deixe descansar por cerca de 1 hora, ou até dobrar de volume.

Após o crescimento, abra a massa em formato retangular sobre uma superfície enfarinhada. Coloque a manteiga gelada no centro, dobre as laterais para envolver completamente e leve à geladeira por 30 minutos. Retire, abra novamente a massa e dobre em três partes. Repita esse processo mais duas vezes, sempre respeitando o tempo de descanso na geladeira, para garantir a textura folhada.

Recheio

Abra a massa em um retângulo grande e corte em triângulos. Coloque um pedaço de chocolate meio amargo na base de cada triângulo. Enrole a massa a partir da parte mais larga, formando os croissants e mantendo o recheio bem fechado no interior.

Disponha os croissants em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre eles. Cubra levemente e deixe descansar por mais 30 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até que estejam dourados e folhados. Retire do forno, espere amornar e, se desejar, finalize com chocolate derretido por cima antes de servir.

3. Croissant de geleia de damasco

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

10 g de sal

50 g de açúcar

10 g de fermento biológico seco

250 ml de leite morno

50 g de manteiga sem sal em ponto pomada

250 g de manteiga sem sal gelada para folhar

Recheio

200 g de geleia de damasco

Finalização

1 ovo batido para pincelar

Açúcar granulado ou açúcar pérola para decorar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Acrescente o fermento biológico seco e, aos poucos, o leite morno, mexendo até formar uma massa homogênea. Incorpore a manteiga em temperatura ambiente e sove até obter uma massa lisa, macia e elástica. Cubra a massa com um pano limpo e deixe descansar por cerca de 1 hora, ou até dobrar de volume.

Após o crescimento, abra a massa em formato retangular sobre uma superfície enfarinhada. Coloque a manteiga gelada no centro, dobre as laterais da massa para envolver completamente e leve à geladeira por 30 minutos. Retire da geladeira, abra novamente a massa e dobre em três partes (como uma carta). Repita esse processo mais duas vezes, sempre respeitando o descanso na geladeira, para criar as camadas folhadas.

Recheio

Abra a massa em um grande retângulo e corte em triângulos. Coloque uma pequena porção de geleia de damasco na base de cada triângulo, cuidando para não exagerar e evitar vazamentos. Enrole a massa a partir da base, formando os croissants, e curve levemente as pontas para dar o formato tradicional.

Disponha os croissants em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre eles. Cubra levemente e deixe descansar por mais 30 minutos. Pincele com o ovo batido, salpique açúcar granulado por cima e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até ficarem bem dourados, crocantes por fora e macios por dentro.