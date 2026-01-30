Barriga definida: 4 dicas para queimar gordura abdominal de forma eficaz / Crédito: EdiCase Saude

Perder gordura na região abdominal e conquistar o tão desejado “tanquinho” é um dos objetivos de boa parte dos frequentadores de academia. Para isso, muitos investem nos exercícios abdominais, e é aqui que está o erro. Isso porque, conforme o personal trainer e educador físico Tauan Gomes, não existe queima de gordura localizada. “A gordura é eliminada de forma sistêmica, ou seja, de todo o corpo, com base no metabolismo e no déficit calórico”, diz o profissional. Por isso, deve-se investir na perda de peso total. “Essa questão é comum porque as pessoas associam o esforço da região à queima de gordura localizada, mas o que acontece é o fortalecimento muscular, ou seja, mesmo que você tenha músculos abdominais definidos, eles podem continuar encobertos por gordura se o foco não for a perda de peso geral”, acrescenta.

Importância dos abdominais Apesar de não eliminarem gordura localizada, os abdominais são exercícios muito importantes para fortalecer o core, prevenir dores nas costas e melhorar a postura. Eles devem ser integrados a uma rotina que combine alimentação adequada e treinos diversificados, sempre com a orientação de um profissional para criar um plano de treinos.

Queimando gordura de forma eficaz Para queimar gordura de maneira eficaz, é necessário combinar o planejamento alimentar com a prática de exercícios físicos. Nesse sentido, Tauan Gomes recomenda: 1. Exercícios aeróbicos e multiarticulares Quando o objetivo é emagrecer de forma eficaz, é fundamental combinar exercícios que acelerem o gasto calórico com atividades que promovam o fortalecimento muscular. “Atividades como corrida, salto de corda, escadas, remo e ciclismo ajudam no processo de emagrecimento assim como os exercícios que envolvem mais de uma articulação, como agachamentos e remadas, que trabalham vários grupos musculares aumentando o gasto calórico mais elevado por sessão de treino”, conta o personal trainer. 2. Déficit calórico estratégico De acordo com Tauan Gomes, entender que o processo não será curto e preparar o corpo para essa mudança é fundamental para um resultado sólido e sem efeito sanfona. “Antes de iniciar uma dieta para perder peso, é fundamental preparar o corpo. Um detox natural é uma etapa importante para eliminar toxinas, melhorar a digestão e equilibrar o metabolismo, potencializando a queima de gordura”, explica.

Ainda segundo o especialista, isso ajuda a criar um ambiente ideal para a próxima etapa, que é o déficit calórico. “Um ‘reset por meio de um detox‘ ajuda a reeducar o paladar. Nesse processo, a hidratação é fundamental para deixar o abdômen definido. Consumir entre 0,35 a 0,50 ml de água por kg corporal ao longo do dia mantém o metabolismo ativo, auxilia na digestão, ajuda a eliminar toxinas e a reduzir a retenção de líquidos, deixando o corpo mais seco e o abdômen mais visível”, afirma. 3. Suplementação Quando o objetivo é melhorar a saúde e alcançar resultados mais rápidos, o uso de suplementos pode ser uma estratégia eficaz. “A suplementação é uma grande aliada no emagrecimento, ajudando a suprir deficiências nutricionais, melhorar o desempenho físico e otimizar o processo de queima de gordura. Alguns suplementos comuns são o whey protein, vitamina D, C, B6, ZMA, magnésio, arginina e creatina”, diz o especialista. No entanto, é importante consultar um profissional de saúde antes de inserir os suplementos na rotina, a fim de avaliar a necessidade e a quantidade ideal. 4. Treinamento híbrido Para intensificar a queima de gordura, Tauan Gomes recomenda uma nova atividade, o hyrox ou treinamento híbrido, “que é uma combinação de treino de força, potência e cardio, que em uma única sessão intensifica a queima de gordura, não só no abdômen, mas em todo o corpo, tornando o core mais firme e definido”.