Baralho cigano: vejas as previsões de fevereiro de 2026 para os 12 signos / Crédito: EdiCase Astrologia

Fevereiro chegará como um mês de virada consciente. O baralho cigano sopra verdades que pedirão atenção, escolhas mais alinhadas e movimentos feitos com intenção. As cartas falam de diálogos reveladores, decisões que não poderão mais ser adiadas e caminhos que se abrirão quando houver coragem para mudar a rota. Não será um período de pressa cega, mas de avanço estratégico. Cada signo receberá um chamado claro para observar sinais, cortar excessos e seguir apenas o que faz sentido para a alma. Fevereiro não prometerá facilidades vazias, e sim clareza, amadurecimento e recompensas proporcionais à verdade com que cada um conduzirá sua vida.

Respire fundo, leia com presença e permita que as mensagens encontrem você no ponto exato em que está. O jogo está aberto, e o movimento agora é consciente.

Áries – cartas: Cavaleiro, Montanha e Sol Conforme as cartas “Cavaleiro”, “Montanha” e “Sol”, fevereiro começará acelerado, mas pedirá paciência. Um desafio surgirá para testar sua persistência. A recompensa virá com clareza, sucesso e reconhecimento. Mensagem: não force a montanha, atravesse com estratégia. Touro – cartas: Casa, Cegonha e Jardins Conforme as cartas “Casa”, “Cegonha” e “Jardins”, mudanças positivas ocorrerão no lar, na família ou na base emocional. Convites e encontros trarão oportunidades inesperadas.

Mensagem: abrir a porta certa transforma tudo. Gêmeos – cartas: Pássaros, Livro e Chave Conforme as cartas “Pássaros”, “Livro” e “Chave”, conversas importantes revelarão verdades antes ocultas. Um segredo, estudo ou revelação abrirá novos caminhos. Mensagem: conhecimento é libertação.

Câncer – cartas: Lua, Coração e Anel Segundo as cartas “Lua”, “Coração” e “Anel”, emoções profundas marcarão o período, com romances fortalecidos e compromissos assumidos. Será um excelente mês para firmar vínculos afetivos ou espirituais. Mensagem: honre seus sentimentos, eles sabem o caminho. Leão – cartas: Sol, Raposa e Cegonha Conforme as cartas “Sol”, “Raposa” e “Cegonha”, o brilho pessoal estará em alta, mas exigirá atenção a pessoas interesseiras. Mudanças profissionais ou de postura serão necessárias.

Mensagem: seja luz sem ingenuidade. Virgem – cartas: Árvore, Caminhos e Estrela Segundo as cartas “Árvore”, “Caminhos” e “Estrela”, haverá cura emocional e espiritual. Uma decisão importante definirá seu crescimento a longo prazo. A proteção espiritual acompanhará suas escolhas. Mensagem: crescer também é escolher.