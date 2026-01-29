Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 29/01/2026

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 29/01/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco
As cartas do tarot indicam, nesta quinta-feira (29/01), uma força mental intensa para a maioria dos signos do zodíaco. O dia pedirá resiliência, firmeza e coragem para seguir os próprios ideais, sem medos ou inseguranças. Também revelam a importância de deixar ir aquilo que não compensa mais manter.

Confira, a seguir, as previsões do tarot para os signos do zodíaco!

Áries — 5 de Espadas

Conforme a carta “5 de Espadas”, conflitos poderão surgir ao longo do dia, especialmente por disputas de poder ou pela necessidade de ter razão. No entanto, será importante lembrar que nem toda vitória compensa o desgaste. Avaliar se insistir vale a pena ou se o silêncio é a melhor estratégia fará toda a diferença.

Touro — Cavaleiro de Paus

O dia pedirá movimento, ousadia e atitude, segundo a carta “Cavaleiro de Paus”. Convites inesperados ou impulsos de mudança ganharão força. Ainda assim, será necessário cuidado com decisões precipitadas: o entusiasmo ajudará, mas precisará de direção.

Gêmeos — A Morte

Este será um dia de transformação profunda, conforme a carta “A Morte”. Algo chegará definitivamente ao fim para abrir espaço ao novo, e resistir apenas prolongará o desconforto. Confiar será essencial, pois o que se encerrará permitirá caminhos mais alinhados com quem você está se tornando.

Câncer — 5 de Copas

O foco poderá se voltar para perdas ou frustrações, mas nem tudo estará perdido. A carta “5 de Copas” indica a importância de levantar o olhar e perceber o que ainda permanece de pé. Haverá apoio emocional disponível, e aceitá-lo será fundamental.

Leão — 9 de Copas

A carta “9 de Copas” mostra sentimentos de satisfação e realização. Desejos atendidos, boas notícias ou uma sensação de plenitude marcarão o dia. Aproveitar, celebrar e reconhecer as próprias conquistas sem culpa será importante.

Virgem — Rainha de Paus

Confiança, magnetismo e liderança estarão em alta. Você tenderá a se destacar naturalmente, seja no trabalho ou nas relações. A carta “Rainha de Paus” pede mais confiança no próprio brilho e menos espaço para a autocrítica.

Libra — Rei de Copas

O equilíbrio emocional será o maior trunfo da quinta-feira, conforme a carta “Rei de Copas”. Conversas importantes exigirão empatia, maturidade e sinceridade. Será um excelente dia para resolver questões afetivas com serenidade.

Escorpião — 3 de Paus

O dia favorecerá a expansão e a visão de futuro, segundo a carta “3 de Paus”. Planos começarão a ganhar forma, e oportunidades poderão surgir a partir de algo iniciado no passado. Pensar grande será positivo, desde que haja estratégia.

Sagitário — Os Amantes

Decisões importantes estarão em destaque, especialmente no campo afetivo. A carta “Os Amantes” mostra a necessidade de alinhar desejo e valores. Ouvir o coração será essencial, mas sem ignorar a consciência.

Capricórnio — O Mundo

Conclusões positivas marcarão a quinta-feira, revela a carta “O Mundo”. Um ciclo se encerrará com sensação de sucesso, reconhecimento e missão cumprida. Será um ótimo momento para celebrar conquistas e se preparar para um novo começo em outro nível.

Aquário — 5 de Paus

Ambientes competitivos ou com opiniões divergentes poderão surgir, segundo a carta “5 de Paus”. Será importante lembrar que nem tudo precisa virar batalha. Escolher bem onde investir energia ajudará a evitar conflitos desnecessários.

Peixes — A Força

Domínio emocional, coragem silenciosa e poder interior marcarão o dia, conforme a carta “A Força”. Você conseguirá lidar com desafios sem agressividade, usando a sensibilidade como aliada. Confiar na própria capacidade de conduzir situações difíceis com amor e firmeza será essencial.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

