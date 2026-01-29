O que estreia na Netflix em fevereiro de 2026: 5 filmes e séries imperdíveis para maratonar / Crédito: Edicase Entretenimento

Fevereiro de 2026 chega à Netflix com estreias variadas que prometem agradar diferentes perfis de assinantes. O catálogo da plataforma recebe desde romances sensíveis até séries de ação carregadas de adrenalina, passando por comédias britânicas e dramas de mistério. A programação equilibra produções nacionais e internacionais, trazendo histórias que vão desde investigações policiais até narrativas sobre amor e memória. Confira abaixo cinco produções que chegam à Netflix em fevereiro de 2026 e escolha qual encaixa melhor no seu gosto!

1. Se Esse Amor Desaparecesse Hoje – 03/02 Dirigido por Kim Hye-young, “Se Esse Amor Desaparecesse Hoje” é um filme romântico sul-coreano estrelado por Choo Young-woo e Shin Si-ah. Na trama, Han Seo-yun é uma jovem que sofre de amnésia retrógrada, acordando todos os dias sem se lembrar do dia anterior. Já Kim Jae-won é um estudante de ensino médio que está sempre reclamando do tédio em sua vida.

Quando os dois se encontram e se apaixonam, a rotina de ambos muda para sempre. O longa trata sobre como construir um relacionamento quando a memória não coopera, trazendo dilemas emocionais sobre identidade e permanência dos sentimentos. A produção é remake do filme japonês de mesmo nome, originalmente lançado em 2022. O elenco coadjuvante conta com Jo Yoo-jung, Jin Ho-eun e Jo Han-chul. 2. Salve Geral: Irmandade – 11/02 “Salve Geral: Irmandade” é um filme brasileiro de ação, drama e suspense dirigido por Pedro Morelli. A produção acompanha o cenário e os personagens da série “Irmandade”, dessa vez sob um perigo ainda maior quando os principais líderes criminosos são transferidos para prisões de segurança máxima. É graças a essa decisão que a filha de 18 anos de Edson (Seu Jorge), criador da Irmandade, é sequestrada por policiais corruptos. Enquanto Elisa (Camilla Damião) está presa sob as ordens desses bandidos, sua tia Cristina (Naruna Costa) tenta resgatá-la. Ao mesmo tempo, a facção ordena o famoso Salve Geral, uma série de ataques violentos contra delegacias e forças de segurança para distrair as autoridades, mergulhando a cidade de São Paulo em caos absoluto. O filme explora temas de lealdade, poder e sobrevivência dentro do universo do crime organizado brasileiro. O elenco também conta com Elzio Vieira.

3. De Belfast ao Paraíso – 12/02 Criada por Lisa McGee, “De Belfast ao Paraíso” é uma série britânica de comédia e suspense. A produção conta com 8 episódios e acompanha três amigas que investigam a estranha e misteriosa morte de uma antiga colega de escola. O trio de longa data é obrigado a se reencontrar depois de receberem a terrível e inusitada notícia de que uma amiga de infância morreu, a quarta integrante do grupo. Saoirse (Roisin Gallagher) é uma roteirista de TV genial e caótica; Robyn (Sinead Keenan), a mãe estressada e controladora de três filhos; e Dara (Caoilfhionn Dunne), uma cuidadora reservada e confiável. Vivendo realidades completamente distintas nos seus 30 anos, as três embarcam na maior aventura de suas vidas quando um simples velório se transforma em uma odisseia inexplicável pela Irlanda, uma jornada perigosa e engraçada repleta de segredos do passado e situações absurdas. A série equilibra humor com elementos de mistério em uma narrativa sobre amizade e redescoberta. 4. A Arte de Sarah – 13/02 Estrelado por Shin Hye-sun e Lee Jun-hyuk, “A Arte de Sarah” é um k-drama de mistério. A produção acompanha o policial Park Mu-gyeong, que assume a liderança na investigação em torno de um corpo encontrado nos esgotos de Seul. O cadáver é identificado como pertencente à ricaça Sarah Kim, mas a investigação logo começa a revelar os segredos por trás de sua vida de luxo, indicando que ela estava vivendo sob identidade falsa o tempo todo.