Infertilidade: 5 mitos que ainda geram dúvidas / Crédito: EdiCase Saude

A infertilidade é caracterizada pela dificuldade de engravidar após um período de tentativas regulares, sem o uso de métodos contraceptivos. Ainda hoje, o tema é cercado por julgamentos, desinformação e crenças equivocadas. No entanto, a infertilidade é uma condição de saúde que exige atenção médica especializada. “Esse é um problema sério, que precisa ser avaliado por um médico especializado, quando um casal não consegue engravidar após anos de tentativa”, explica o Dr. Rodrigo Rosa, especialista em reprodução humana e diretor clínico da clínica Mater Prime, em São Paulo, e sócio-fundador do Mater Lab, laboratório de Reprodução Humana.

Abaixo, o médico esclarece 5 mitos sobre infertilidade. Confira!

1. A infertilidade é um problema das mulheres Mito. Segundo o médico, ” a infertilidade é um problema feminino em quase 50% dos casos, um problema masculino em 30% dos casos e um problema combinado do casal em 20% dos casos. É essencial que tanto o homem quanto a mulher sejam avaliados durante uma investigação de infertilidade”, esclarece o Dr. Rodrigo Rosa. 2. Todo mundo engravida; é só continuar tentando Mito. Um casal é considerado infértil se não conseguir engravidar após um ano de relações sexuais desprotegidas. “E, em alguns casos, mesmo que tentem mais tempo, não irão conseguir. Existem diversas causas para infertilidade, dentre elas, algumas condições médicas que precisam ser avaliadas por um especialista. A infertilidade é um problema médico que pode ser tratado”, diz o Dr. Rodrigo Rosa. O acompanhamento médico é essencial para identificar as causas da infertilidade e iniciar o tratamento. “Pelo menos 50% das pessoas que completam uma avaliação de infertilidade responderão ao tratamento com uma gravidez bem-sucedida. Alguns problemas de infertilidade respondem com taxas de sucesso mais altas ou mais baixas. Quem não procura ajuda tem uma ‘taxa de cura espontânea’ de cerca de 5% após um ano de infertilidade. E, como a idade é um fator complicador, é fundamental procurar ajuda médica o mais rápido possível”, acrescenta.

3. É um problema psicológico, tire férias que você vai conseguir engravidar Mito. A infertilidade é uma doença ou condição do sistema reprodutivo. “Embora o relaxamento possa ajudá-lo com sua qualidade de vida geral, o estresse e as emoções profundas que você sente são provavelmente o resultado da infertilidade, não a causa dela. Técnicas médicas aprimoradas tornaram mais fácil diagnosticar problemas de infertilidade, que pode estar ligado a condições do estilo de vida, mas no geral tem uma causa médica que precisa ser avaliada”, explica o ginecologista. 4. Vocês dois não foram feitos para serem pais Mito. É particularmente difícil ouvir isso quando se está lutando contra a infertilidade. “Mas a ajuda especializada pode mostrar que a maioria dos casais sobrevive à crise de infertilidade quando buscam tratamento, aprendendo no processo novas formas de se relacionar, o que aprofunda seu relacionamento nos anos seguintes. E quando um casal realmente quer ter filho, eles farão todo o possível para serem bons pais”, diz o especialista. 5. Serei rotulado de ‘criador de problemas’ se fizer muitas perguntas na consulta Mito. É fundamental que o paciente tire todas as dúvidas quando busca uma equipe especializada em tratamentos de Reprodução. “O paciente precisa ser informado sobre quais tratamentos estão disponíveis. O que é certo para um casal pode não ser certo para outro, seja fisicamente, financeiramente ou emocionalmente. Não tenha medo de fazer perguntas ao seu médico e equipe”, diz o Dr. Rodrigo Rosa.