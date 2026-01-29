Almoço proteico: 5 receitas leves com proteínas magras / Crédito: EdiCase Culinaria

Manter uma alimentação equilibrada passa, necessariamente, pela presença adequada de proteínas no prato. Elas participam da construção muscular, ajudam na recuperação do corpo, contribuem para a saciedade e colaboram para o bom funcionamento do metabolismo ao longo da rotina. Pensando nisso, escolher receitas leves com fontes magras faz toda a diferença para quem busca energia, bem-estar e refeições que não pesem. A seguir, confira ideias práticas de almoço proteico e descubra combinações simples para o dia a dia!

1. Peixe com batata, vagem e molho de limão Ingredientes 2 filés de tilápia, com cerca de 120 g cada

300 g de batata -inglesa descascada e cortada em pedaços médios

-inglesa descascada e cortada em pedaços médios 150 g de vagem

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho amassado

Suco de 1/2 limão-siciliano

1 colher de sopa de endro picado

Sal, raspas de limão-siciliano e pimenta-do-reino moída a gosto

Água suficiente para o cozimento Modo de preparo Coloque as batatas-inglesas em uma panela, cubra com água e adicione uma pitada de sal. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 15 minutos, até ficarem macias, porém firmes. Escorra e reserve aquecidas. Em outra panela, ferva água em fogo médio. Adicione as vagens e cozinhe por 4 minutos, até ficarem macias e com coloração viva. Escorra e reserve.

Tempere os filés de peixe com sal, pimenta-do-reino e metade do alho amassado. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio, adicione o azeite e disponha os filés. Grelhe por cerca de 3 minutos de cada lado, até dourar levemente e o peixe ficar macio e cozido por dentro. Retire e mantenha aquecido. Na mesma frigideira, em fogo baixo, adicione o alho restante e refogue por 20 segundos. Acrescente o suco de limão-siciliano, as raspas e o endro. Misture delicadamente e desligue o fogo. Para montar o prato, disponha as batatas-inglesas no centro, acomode as vagens ao redor e coloque os filés de peixe por cima. Regue com o molho leve de limão e finalize com mais ervas frescas, se desejar. Sirva imediatamente. 2. Patinho desfiado com purê de abóbora Ingredientes Carne desfiada

500 g de patinho bovino em peça

bovino em peça 1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 folha de louro

1/2 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de cominho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água suficiente para o cozimento Purê de abóbora 600 g de abóbora-cabotiá descascada e cortada em cubos médios

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/4 de xícara de chá de água do cozimento da abóbora

Noz-moscada em pó e sal a gosto Modo de preparo Carne desfiada Corte o patinho em pedaços grandes para facilitar o cozimento uniforme. Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por cerca de 3 minutos, até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 30 segundos, mexendo para não dourar em excesso.

Junte a carne, o louro, a páprica, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e sele a carne por aproximadamente 4 minutos, virando os pedaços para dourar levemente todos os lados. Cubra a carne com água, feche a panela e cozinhe em fogo médio por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair naturalmente e abra a panela. Retire a carne, desfie com dois garfos e reserve. Volte a carne desfiada para a panela, misture com um pouco do caldo do cozimento e cozinhe por mais 5 minutos em fogo baixo para ficar suculenta. Ajuste o sal, se necessário. Purê de abóbora

Coloque a abóbora-cabotiá em uma panela, cubra com água e adicione uma pitada de sal. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 15 minutos, até ficar bem macia. Escorra a abóbora-cabotiá, reservando a água do cozimento. Amasse a abóbora-cabotiá ainda quente com um garfo ou amassador até obter um purê liso. Leve o purê a uma panela em fogo baixo, adicione o azeite e misture bem. Acrescente a água do cozimento aos poucos, mexendo, até atingir uma textura cremosa. Tempere com sal e noz-moscada, misture novamente e desligue o fogo. Disponha uma porção generosa de purê de abóbora no prato e finalize com a carne magra desfiada por cima, regando com um pouco do caldo do cozimento para manter a suculência. Sirva em seguida.