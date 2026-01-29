9 sucos para ajudar a queimar gordura abdominal / Crédito: EdiCase Culinaria

A gordura abdominal é um incômodo comum para muitas pessoas e, para reduzi-la, além da prática de atividade física e do cuidado com a alimentação, alguns sucos são grandes aliados. Isso porque eles são preparados à base de frutas, vegetais e alimentos termogênicos, que aceleram o metabolismo, amenizam a retenção de líquido e promovem a sensação de saciedade. Abaixo, confira 9 receitas de sucos deliciosos para você perder a gordura da região da barriga!

1. Suco de cenoura com limão Ingredientes 1 cenoura descascada e picada

descascada e picada Suco de 1 limão-siciliano

500 ml de água de coco

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até ficar homogêneo. Após, acrescente as pedras de gelo e sirva em seguida.

2. Suco de abacaxi com chá verde Ingredientes 1 rodela de abacaxi picada

picada 1 xícara de chá de chá verde gelado

2 folhas de hortelã

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o gelo e bata até triturar bem. Sirva em seguida. 3. Suco de morango com gengibre e linhaça Ingredientes 8 morangos congelados

congelados 1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de sopa de sementes de linhaça

250 ml de água de coco

Suco de 1 limão Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a água de coco, os morangos, o gengibre, o suco de limão e a linhaça e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida. 4. Suco de maçã com canela e gengibre Ingredientes 1 xícara de chá de água gelada

2 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de gengibre em pó

em pó 2 maçãs picadas e sem sementes Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

5. Suco de laranja com alfafa e erva-doce Ingredientes 1/2 folha de couve picada

200 ml de suco de laranja

1 cenoura descascada e picada

1/2 xícara de chá de broto de alfafa

1 talo de erva-doce fatiado

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe e sirva com as pedras de gelo. 6. Suco de beterraba com maçã e chia Ingredientes 1 beterraba descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 200 ml de água de coco

1 colher de sopa de sementes de chia

1 maçã-verde sem sementes e picada

Pedras de gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata até triturar. Sirva em seguida. 7. Suco de melancia com limão Ingredientes 2 fatias de melancia sem casca e sem sementes

sem casca e sem sementes Suco de 1 limão

200 ml de água de coco

Pedras de gelo a gosto

1 folha de hortelã para decorar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo e a hortelã, e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata até triturar. Sirva em seguida com a hortelã.