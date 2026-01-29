9 sucos para ajudar a queimar gordura abdominal

9 sucos para ajudar a queimar gordura abdominalVeja como preparar receitas refrescantes para emagrecer de forma saudável
A gordura abdominal é um incômodo comum para muitas pessoas e, para reduzi-la, além da prática de atividade física e do cuidado com a alimentação, alguns sucos são grandes aliados. Isso porque eles são preparados à base de frutas, vegetais e alimentos termogênicos, que aceleram o metabolismo, amenizam a retenção de líquido e promovem a sensação de saciedade.
Abaixo, confira 9 receitas de sucos deliciosos para você perder a gordura da região da barriga!
1. Suco de cenoura com limão
Ingredientes
- 1 cenoura descascada e picada
- Suco de 1 limão-siciliano
- 500 ml de água de coco
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até ficar homogêneo. Após, acrescente as pedras de gelo e sirva em seguida.
2. Suco de abacaxi com chá verde
Ingredientes
- 1 rodela de abacaxi picada
- 1 xícara de chá de chá verde gelado
- 2 folhas de hortelã
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o gelo e bata até triturar bem. Sirva em seguida.
3. Suco de morango com gengibre e linhaça
Ingredientes
- 8 morangos congelados
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1 colher de sopa de sementes de linhaça
- 250 ml de água de coco
- Suco de 1 limão
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a água de coco, os morangos, o gengibre, o suco de limão e a linhaça e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.
4. Suco de maçã com canela e gengibre
Ingredientes
- 1 xícara de chá de água gelada
- 2 colheres de sopa de mel
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de chá de gengibre em pó
- 2 maçãs picadas e sem sementes
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
5. Suco de laranja com alfafa e erva-doce
Ingredientes
- 1/2 folha de couve picada
- 200 ml de suco de laranja
- 1 cenoura descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de broto de alfafa
- 1 talo de erva-doce fatiado
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe e sirva com as pedras de gelo.
6. Suco de beterraba com maçã e chia
Ingredientes
- 1 beterraba descascada e cortada em cubos
- 200 ml de água de coco
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 1 maçã-verde sem sementes e picada
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata até triturar. Sirva em seguida.
7. Suco de melancia com limão
Ingredientes
- 2 fatias de melancia sem casca e sem sementes
- Suco de 1 limão
- 200 ml de água de coco
- Pedras de gelo a gosto
- 1 folha de hortelã para decorar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo e a hortelã, e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata até triturar. Sirva em seguida com a hortelã.
8. Suco de caju com gengibre
Ingredientes
- 4 cajus sem semente
- 500 ml de água
- 1 pedaço de gengibre cortado em rodelas
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione o gelo. Sirva em seguida.
9. Suco de couve com morango e abacaxi
Ingredientes
- 1 folha de couve-manteiga fatiada
- 2 morangos
- 1 fatia de abacaxi picada
- 4 folhas de hortelã
- 200 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a água, a couve-manteiga, os morangos, o abacaxi e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e sirva em seguida.