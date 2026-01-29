7 ideias de jantar com couve-flor para sair da rotina

7 ideias de jantar com couve-flor para sair da rotinaAprenda a preparar receitas simples e deliciosas com esse vegetal versátil
A couve-flor é a hortaliça ideal para inovar nas refeições. Além disso, parte do grupo de alimentos brancos, ricos em minerais, como cálcio e fósforo, ela é uma das principais indicações para quem deseja aumentar o consumo de vegetais nutritivos, especialmente porque fortalece o sistema imunológico, auxilia na perda de peso e mantém ossos e dentes fortes.
Pensando nisso, separamos 7 receitas irresistíveis com couve-flor para você fazer em casa e aumentar a quantidade de nutrientes do seu prato. Confira!
1. Couve-flor gratinada
Ingredientes
- Floretes de 1 couve-flor
- 200 ml de requeijão
- 2 ovos
- 50 g de queijo parmesão ralado
- 200 g de queijo muçarela fatiado
- Sal a gosto
- Margarina para untar
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Adicione os floretes de couve-flor e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Unte uma forma com margarina e disponha os floretes de couve-flor. Acrescente o requeijão, espalhe e reserve.
Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Após, despeje a mistura sobre os floretes, cubra com queijo muçarela, polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Desligue o forno e sirva em seguida.
2. Purê de couve-flor
Ingredientes
- Floretes de 1 couve-flor cozida
- 1 xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1/2 colher de chá de sal
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a couve-flor e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o purê reservado e o sal, misture e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
3. Arroz de couve-flor com legumes
Ingredientes
- Floretes de 1 couve-flor
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1 abobrinha cortada em cubos pequenos
- 1/2 pimentão amarelo sem sementes e picado
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- Cebolinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em água corrente, lave os floretes de couve-flor. Disponha em um processador e triture até obter uma textura parecida com arroz. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o pimentão e refogue até ficarem macios. Junte a couve-flor e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 5 minutos, mexendo sempre, até que a couve-flor fique macia, mas ainda al dente. Desligue o fogo e finalize com a cebolinha. Sirva em seguida.
4. Creme de couve-flor com alho-poró
Ingredientes
- Floretes de 1 couve-flor
- 1 talo de alho-poró fatiado
- 1 batata descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 l de caldo de legumes
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo baixo e refogue o alho e o alho-poró até ficarem macios e levemente dourados. Acrescente a batata e a couve-flor e misture. Cubra com o caldo de legumes, aumente o fogo para médio e cozinhe até que os legumes fiquem bem macios.
Desligue o fogo e aguarde amornar. Transfira para um liquidificador e bata até obter um creme liso e homogêneo. Volte à panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
5. Suflê de couve-flor
Ingredientes
- Floretes de 1 couve-flor
- 3 claras de ovo
- 3 gemas de ovo
- 50 g de queijo parmesão ralado
- 500 ml de leite
- 1 colher de sopa de margarina
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- Sal a gosto
- Margarina para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a couve-flor e cozinhe até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar. Pique a couve-flor e reserve. Em outra panela, coloque o leite, a farinha de trigo, o sal e a margarina e misture bem. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o molho engrossar. Desligue o fogo e reserve.
Em um recipiente, coloque a couve-flor, as gemas, o queijo parmesão e o molho branco e misture. Em outro recipiente, bata as claras em neve e junte delicadamente à mistura com a couve-flor. Reserve. Unte uma forma com margarina e enfarinhe com farinha de trigo, despeje o suflê e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.
6. Couve-flor à milanesa
Ingredientes
- Floretes de 1 couve-flor
- 2 ovos batidos
- 1 xícara de chá de farinha de rosca
- 1/2 colher de chá de alho em pó
- 1 colher de chá de páprica doce
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um prato, misture a farinha de rosca, o alho, a páprica doce, o sal e a pimenta-do-reino. Passe os floretes nos ovos batidos e depois na mistura de farinha de rosca, cobrindo bem. Coloque em uma assadeira e regue com um fio de azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.
7. Panqueca de couve-flor
Ingredientes
Massa
- Floretes de 1 couve-flor cozidos e amassados
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- Sal a gosto
- Azeite de oliva para untar
Recheio
- 1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os floretes de couve-flor, os ovos, a farinha de aveia e o sal. Misture até obter uma massa homogênea e reserve. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje pequenas porções da massa na panela, espalhe e doure dos dois lados. Desligue o fogo e reserve.
Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango desfiado e o molho de tomate e cozinhe até ficar incorporado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, recheie as panquecas e enrole. Sirva em seguida.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente