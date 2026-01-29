Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

10 vitaminas caseiras ricas em proteínas

10 vitaminas caseiras ricas em proteínas

Veja como preparar receitas de bebidas turbinam a saúde do corpo e aumentam o ganho de massa muscular
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As vitaminas caseiras são uma excelente maneira de incluir mais nutrientes na dieta de forma prática e saborosa. Quando combinadas com ingredientes ricos em proteínas, elas podem se tornar uma opção completa para fortalecer o corpo e aumentar a energia e o ganho de massa muscular.

Abaixo, confira 10 receitas de vitaminas proteicas para você incluir na dieta e tornar o seu cardápio ainda mais nutritivo!

1. Vitamina de chocolate com café e canela

Ingredientes

  • 1 scoop de whey proteinsabor baunilha
  • 1 colher de sobremesa de café solúvel
  • 1 colher de sopa decacau em pó
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 250 ml de leite de amêndoas gelado
  • Chocolate meio-amargo picado para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o whey protein, o café solúvel, o cacau, a canela e o leite de amêndoas e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e decore com chocolate meio-amargo. Sirva em seguida.

2. Vitamina de goiaba com maçã e aveia

Ingredientes

  • 1 1/2 xícara de chá de leite de aveia gelado
  • 1 goiaba descascada e picada
  • 1maçã sem sementes e picada
  • 4 colheres de sopa de farelo de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite de aveia, a goiaba, a maçã e o farelo de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

3. Vitamina de frutas vermelhas com linhaça

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de frutas vermelhas (morango, amora, framboesa ou mix)
  • 1 colher de sopa de linhaça moída
  • 170 g de iogurte natural
  • 150 ml de leite de aveia gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as frutas vermelhas, a linhaça, o iogurte natural e o leite de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

4. Vitamina de açaí com banana

Ingredientes

  • 200 g de polpa de açaí
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 1 colher de sopa de flocos de aveia
  • 250 ml de leite de aveia gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de açaí, a banana, a aveia e o leite de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

5. Vitamina de abacate com espinafre e chia

Ingredientes

  • Polpa de 1 abacate
  • 6 folhas de espinafre
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 80 g de iogurte desnatado
  • 300 ml de leite de soja gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de abacate, as folhas de espinafre, as sementes de chia, o iogurte desnatado e o leite de soja e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

6. Vitamina de pêssego, mamão e maçã

Ingredientes

  • 4 pêssegos sem caroço
  • 1 maçã sem sementes e picada
  • Polpa de 1 mamão
  • 80 g de iogurte desnatado
  • 250 ml de leite gelado
  • 1 colher de sopa de farelo de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os pêssegos, a maçã, o mamão, o iogurte desnatado, o leite e o farelo de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

7. Vitamina de aveia, mel e nozes

Ingredientes

  • 200 ml de leite desnatado gelado
  • 170 g de iogurte natural
  • 2 scoops dewhey protein sabor baunilha
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de sobremesa de mel
  • 1 colher de sopa de nozes picadas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite desnatado, o iogurte natural, o whey protein, a aveia em flocos, o mel e as nozes e bata até obter textura cremosa. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

8. Vitamina de banana com pasta de amendoim

Ingredientes

  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • 200 ml de leite desnatado gelado
  • Amendoins para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a banana, a pasta de amendoim, o whey protein e o leite desnatado e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e adicione os amendoins. Sirva em seguida.

9. Vitamina de morango com batata-doce

Ingredientes

  • 1 banana descascada, congelada e cortada em rodelas
  • 1/2 xícara de chá de batata-doce descascada e cozida
  • 4 morangos congelados
  • 1 colher de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de sopa de leite em pó
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim integral
  • 300 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a banana, os morangos congelados, a aveia em flocos, o leite em pó, a pasta de amendoim, a batata-doce e a água gelada. Bata até obter uma consistência cremosa e homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

10. Vitamina de pera com iogurte e chia

Ingredientes

  • 1 pera picada
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • 170 g de iogurte natural
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 150 ml de leite de aveia gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a pera, o whey protein, o iogurte natural, as sementes de chia e o leite de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

edicase

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar