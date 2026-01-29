10 vitaminas caseiras ricas em proteínas / Crédito: EdiCase Culinaria

As vitaminas caseiras são uma excelente maneira de incluir mais nutrientes na dieta de forma prática e saborosa. Quando combinadas com ingredientes ricos em proteínas, elas podem se tornar uma opção completa para fortalecer o corpo e aumentar a energia e o ganho de massa muscular. Abaixo, confira 10 receitas de vitaminas proteicas para você incluir na dieta e tornar o seu cardápio ainda mais nutritivo!

1. Vitamina de chocolate com café e canela Ingredientes 1 scoop de whey proteinsabor baunilha

1 colher de sobremesa de café solúvel

1 colher de sopa de cacau em pó

1 colher de chá de canela em pó

250 ml de leite de amêndoas gelado

Chocolate meio-amargo picado para decorar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o whey protein, o café solúvel, o cacau, a canela e o leite de amêndoas e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e decore com chocolate meio-amargo. Sirva em seguida.

2. Vitamina de goiaba com maçã e aveia Ingredientes 1 1/2 xícara de chá de leite de aveia gelado

1 goiaba descascada e picada

1 maçã sem sementes e picada

sem sementes e picada 4 colheres de sopa de farelo de aveia Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o leite de aveia, a goiaba, a maçã e o farelo de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida. 3. Vitamina de frutas vermelhas com linhaça Ingredientes 1 xícara de chá de frutas vermelhas (morango, amora, framboesa ou mix)

1 colher de sopa de linhaça moída

170 g de iogurte natural

150 ml de leite de aveia gelado Modo de preparo Em um liquidificador, coloque as frutas vermelhas, a linhaça, o iogurte natural e o leite de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida. 4. Vitamina de açaí com banana Ingredientes 200 g de polpa de açaí

1 banana descascada e cortada em rodelas

1 colher de sopa de flocos de aveia

250 ml de leite de aveia gelado Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a polpa de açaí, a banana, a aveia e o leite de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

5. Vitamina de abacate com espinafre e chia Ingredientes Polpa de 1 abacate

6 folhas de espinafre

1 colher de sopa de sementes de chia

80 g de iogurte desnatado

300 ml de leite de soja gelado Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a polpa de abacate, as folhas de espinafre, as sementes de chia, o iogurte desnatado e o leite de soja e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida. 6. Vitamina de pêssego, mamão e maçã Ingredientes 4 pêssegos sem caroço

1 maçã sem sementes e picada

Polpa de 1 mamão

80 g de iogurte desnatado

250 ml de leite gelado

1 colher de sopa de farelo de aveia Modo de preparo Em um liquidificador, coloque os pêssegos, a maçã, o mamão, o iogurte desnatado, o leite e o farelo de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida. 7. Vitamina de aveia, mel e nozes Ingredientes 200 ml de leite desnatado gelado

170 g de iogurte natural

2 scoops de whey protein sabor baunilha

sabor baunilha 2 colheres de sopa de aveia em flocos

1 colher de sobremesa de mel

1 colher de sopa de nozes picadas Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o leite desnatado, o iogurte natural, o whey protein, a aveia em flocos, o mel e as nozes e bata até obter textura cremosa. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.