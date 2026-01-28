Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 28/01/2026 / Crédito: EdiCase Astrologia

Nesta quarta-feira, as energias das cartas do tarot pedem atenção total à mente, aos pensamentos e às ideias. Será um momento propício para seguir a intuição, celebrar as pequenas vitórias e buscar caminhos que levem à libertação de velhos paradigmas, com foco em novidades e novas estruturas. Abaixo, confira as previsões do tarot para os doze signos do zodíaco!

Áries — A Sacerdotisa O dia pedirá silêncio e escuta interior, pois, conforme a carta “A Sacerdotisa”, nem tudo precisará ser dito ou decidido de imediato. Será importante confiar nos sinais sutis e evitar agir por impulso. Algumas respostas relevantes poderão surgir quando você desacelerar os pensamentos.

Touro — O Imperador Firmeza e estrutura marcarão a sua quarta-feira. Conforme a carta “O Imperador”, será dia de assumir o controle de uma situação, impor limites claros e agir com responsabilidade. Decisões práticas trarão a segurança e a estabilidade tão desejadas. Gêmeos — Ás de Copas Novos sentimentos irão florescer. A carta “Ás de Copas” mostra que o dia favorecerá conversas sinceras, recomeços emocionais e gestos de afeto em diferentes tipos de relações. Será importante permitir-se sentir e expressar o que vier do coração. Câncer — A Estrela O dia será marcado por esperança renovada. Mesmo que algo tenha sido desafiador recentemente, a carta “A Estrela”, indica cura, fé, leveza emocional e pedidos atendidos. Confiar no processo e manter uma visão positiva será essencial.

Leão — Oito de Espadas A carta “Oito de Espadas” indica que será necessário cuidado com pensamentos limitantes, pois o bloqueio tenderá a ser mais mental do que real. Ao mudar a forma de enxergar a situação, você perceberá que haverá mais possibilidades do que imagina. Virgem — Ás de Espadas Clareza mental e verdades virão à tona. Conforme a carta “Ás de Espadas”, o dia favorecerá decisões racionais, conversas objetivas e cortes necessários. A lucidez ajudará você a se posicionar com firmeza. Libra — Pajem de Ouros O aprendizado e as oportunidades surgirão de maneira simples, nos detalhes. Segundo a carta “Pajem de Ouros”, estar aberto(a) a novas ideias, propostas ou estudos será fundamental. Um pequeno passo dado agora poderá render bons frutos no futuro.

Escorpião — Dois de Paus A quarta-feira pedirá planejamento e visão de longo prazo. A carta “Dois de Paus” indica que novos caminhos começarão a se apresentar, e será necessário escolher qual direção seguir. Avaliar tudo com calma antes de agir fará a diferença. Sagitário — Cinco de Paus Segundo a carta “Cinco de Paus”, algumas tensões e disputas poderão surgir, funcionando como testes de maturidade. Será importante evitar conflitos desnecessários e defender suas ideias com equilíbrio. Capricórnio — Oito de Paus Segundo a carta “Oito de Paus”, a quarta-feira será marcada por surpresas, movimento rápido e avanços inesperados. O dia trará agilidade, respostas e progresso. Aproveitar o ritmo acelerado ajudará a resolver pendências e seguir em frente.

Aquário — Cinco de Espadas A carta “Cinco de Espadas” mostra que será preciso cuidado com desgastes emocionais, pois nem toda discussão valerá a pena. Em alguns momentos, recuar será um sinal de inteligência emocional. Preservar a própria energia será essencial. Peixes — Dois de Copas A carta “Dois de Copas” indica que conexões verdadeiras estarão em destaque. O dia favorecerá acordos, parcerias e relações baseadas em troca e reciprocidade. Será um bom momento para fortalecer vínculos. Por Viviane Pettersen