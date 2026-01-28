Signo ascendente: descubra o que ele diz sobre sua personalidade / Crédito: EdiCase Astrologia

Quando o assunto é astrologia, muita gente se identifica apenas com o signo solar — aquele definido pela data de nascimento e que você conhece desde sempre. Mas, há um ponto fundamental do mapa astral que fala sobre como você se apresenta ao mundo, suas primeiras reações, seu “cartão de visita” e a forma como inicia experiências: o signo ascendente. O que é o signo ascendente? Entender o signo ascendente é dar um passo além no autoconhecimento e compreender por que, muitas vezes, você não se reconhece totalmente nas descrições do seu signo. O ascendente é representante zodiacal que estava surgindo no horizonte no exato momento do seu nascimento. Ele muda aproximadamente a cada duas horas, o que faz com que pessoas nascidas no mesmo dia possam ter ascendentes diferentes.

Na prática, ele funciona como uma espécie de “porta de entrada” do mapa astral, pois é ele que define a Casa 1 do Mapa Astrológico e organiza todas as outras casas, influenciando diretamente a forma como você age, reage e se posiciona diante da vida, do mundo e da sociedade.

O que o signo ascendente representa? Entender melhor o seu signo ascendente pode mostrar de que forma você enxerga o mundo e como esse mundo te vê, a primeira impressão que você causa nas pessoas, seu jeito de agir, que forma você lida com as situações da vida (de forma espontânea ou reclusa?), entre outras coisas. Enquanto o signo solar fala da sua essência, missão e identidade, o signo ascendente mostra “como” você vive essa essência no cotidiano. É comum que as pessoas percebam primeiro o ascendente — e, só com o tempo, conheçam o seu Sol de fato. É por meio do autoconhecimento que os dois se mesclam nas decisões da rotina. Como calcular o signo ascendente? Para descobrir o seu ascendente, é necessário ter a data de nascimento, o horário exato do nascimento (quanto mais preciso, melhor) e a cidade onde você nasceu. Com essas informações, é possível calcular o mapa astral em sites ou aplicativos de astrologia confiáveis. Como uma diferença de apenas alguns minutos no horário pode alterar o ascendente, a precisão é fundamental.