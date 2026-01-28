O que estreia na HBO Max em fevereiro de 2026: 5 produções para maratonar / Crédito: Edicase Entretenimento

Em fevereiro de 2026, a HBO Max reforça seu prestígio com estreias que prometem agitar os fãs de romances intensos, ação e culinária. Entre novelas e séries, a plataforma traz histórias que exploram dramas humanos, paixões e mistérios, capazes de prender o público desde os primeiros episódios. Personagens complexos, tramas entrelaçadas e cenários de tirar o fôlego compõem um cardápio irresistível para quem busca entretenimento de qualidade. Se você gosta de acompanhar lançamentos e descobrir boas produções no momento certo, vale ficar de olho nas novidades que chegam agora. Confira abaixo 5 produções para maratonar!

1. Dona Beja – 02/02/2026 A HBO Max lança sua segunda novela original após o sucesso viral de “Beleza Fatal”. Com 40 capítulos, “Dona Beja” traz releitura contemporânea da icônica história exibida na televisão nos anos 1980, inspirada na trajetória de Ana Jacinta de São José, figura histórica mineira conhecida como a maior cortesã do Brasil colonial.

Protagonizada por Grazi Massafera, David Junior e André Luiz Miranda, a obra contou com produção grandiosa que incluiu construção de cidade cenográfica de 1.710m² e mais de 3 mil peças de figurino criadas especialmente para o projeto. As gravações aconteceram em cidades como Paraty e Lumiar, além da estrutura cenográfica montada para recriar o universo do período colonial. O elenco também conta com Bianca Bin, Deborah Evelyn, Pedro Fasanaro, Indira Nascimento, Bukassa Kabengele, Otavio Muller, Isabela Garcia, Erika Januza, Tuca Andrada, entre outros. 2. Operação Fronteira Brasil (5ª temporada) – 04/02/2026 Repleta de ação e cenários surpreendentes, a nova temporada traz novidades para o público. Entre os destaques estão as novas bases operacionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com foco especial no Rio de Janeiro. A edição também mostra unidades da PRF localizadas longe das fronteiras, responsáveis por conter e apreender substâncias ilícitas que seriam transportadas para grandes centros urbanos ou portos. A série apresenta histórias reais e curiosas sobre o crime organizado e sobre as fronteiras estratégicas do Brasil. Com reviravoltas impactantes, os casos retratados levam o público a refletir sobre os desafios e situações adversas enfrentadas diariamente pela corporação. “Operação Fronteira Brasil” é uma coprodução da Mixer Films e da Warner Bros. Discovery, com produção executiva de Adriana Marques e direção geral de Rodrigo Astiz.

3. Rivalidade Ardente – 13/02/2026 Romance proibido e paixão no gelo chegam à plataforma com “Rivalidade Ardente” (Heated Rivalry). A série conta a história de Shane Hollander e Ilya Rozanov, duas das maiores estrelas da Major League Hockey que vivem um amor secreto durante oito anos. Divididos entre a glória das medalhas e o desejo que sentem um pelo outro, os protagonistas enfrentam o dilema de escolher entre carreira e relacionamento em um esporte altamente competitivo. A série acompanha os personagens desde os tempos de novatos cheios de sonhos até se tornarem grandes ídolos, enfrentando preconceito, negação e a pressão da fama. Criada por Jacob Tierney, de Letterkenny, a produção traz François Arnaud e Sophie Nélisse em papéis que prometem cativar o público. Com seis episódios repletos de conflitos no gelo, cenas intensas e momentos emocionantes, a história mantém os espectadores na expectativa: novos episódios estreiam toda sexta-feira, e o grande final está marcado para 20 de março 4. Como Água Para Chocolate (2ª temporada) – 15/02/2026 A segunda e última temporada de “Como Água Para Chocolate” (Like Water for Chocolate) chega com todos os seis episódios lançados de uma vez, encerrando a adaptação televisiva do romance clássico de Laura Esquivel. O desfecho da história de Tita (Azul Guaita) e Pedro (Andrés Baida) será marcado por paixão, dor, escolhas impossíveis e emoções intensas.

A nova temporada retoma exatamente do ponto de ruptura devastador do fim da primeira: após a morte do pequeno Roberto, sobrinho de Tita, Pedro é capturado por tropas federais enquanto a protagonista, considerada “instável”, acaba internada à força em um sanatório. Agora, Tita precisará reconstruir sua identidade, enfrentando traumas profundos e questionando até onde está disposta a ir para conquistar liberdade e amor. A cozinha continua sendo espaço central, mas agora também surge como símbolo de resistência e transformação. O grande obstáculo será Dr. Brown (Francisco Angelini), novo personagem que se aproxima de Tita oferecendo cuidado, estabilidade e alternativa ao amor sofrido. A história se desenrola em um México atravessado por violência e mudanças sociais, forçando cada personagem a confrontar seus limites. A série tem produção executiva de Salma Hayek Pinault e direção de Julián de Tavira. 5. Pesadelo na Cozinha (5ª temporada) – 20/02/2026 Liderado pelo renomado chef francês Erick Jacquin, o reality show “Pesadelo na Cozinha” retorna para mais uma edição repleta de desafios, transformações e bom humor. Nesta temporada, a produção expande a sua atuação e traz ao público novas perspectivas culturais, com visitas a restaurantes em quatro estados brasileiros. Ao longo de 12 episódios, o exigente chef francês oferece consultoria a estabelecimentos que estão passando por dificuldades e problemas estruturais.