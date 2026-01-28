Horóscopo Chinês: previsões de fevereiro de 2026 para todos os signos / Crédito: EdiCase Astrologia

O ano de 2026 tem a energia do Cavalo, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Fevereiro traz a influência do Tigre, um signo criativo e inteligente, mas também instável e rebelde. “A impulsividade e a rebeldia do Tigre, muitas vezes, o levam a situações conflituosas, seja na vida pessoal ou profissional. Os nativos não temem embates, pelo contrário, se sentem muito confortáveis diante de disputas e discussões”, comenta Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa. A especialista ainda ressalta que esse gosto pelo conflito é malvisto pelos outros animais, o que torna os nativos do Tigre mais sozinhos e isolados.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os 12 signos do Horóscopo Chinês em fevereiro. Confira!

Rato O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro, podendo negligenciar o talento e a segurança. Neste mês, os nascidos no ano do Rato serão convidados a mudar padrões que já não servem. No processo, poderão ocorrer rompimentos com pessoas, carreiras e ideais. Ainda assim, os nativos deverão realizar as mudanças sem postergar. Búfalo O Búfalo é considerado o animal mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Além disso, esse signo é disciplinado e dedicado. Geralmente se envolve em trabalhos que exigem esforço e consegue atingir os objetivos com perseverança.

Em fevereiro, os nascidos no ano do Búfalo deverão tomar consciência sobre padrões emocionais que demandam amadurecimento. De modo geral, eles terão o ano de 2026 para se preparar emocionalmente para 2027, que será desafiador, especialmente para os nativos que nasceram em 1997. Tigre A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários. No mês de fevereiro, os nascidos no ano do Tigre poderão construir estruturas sólidas na vida. Eles serão capazes de identificar oportunidades e trabalhar para tirar bons proveitos delas. Contudo, deverão ter cuidado com a pressa para não haver prejuízos no processo.

Coelho O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Em fevereiro, a sensibilidade emocional dos nativos estará aflorada, podendo gerar reações desproporcionais a assuntos que deveriam estar resolvidos. Portanto, o ideal será que eles analisem bem cada situação a fim de evitar exageros. Dragão Autonomia e individualidade são características marcantes do Dragão. No entanto, esse nativo precisa tomar cuidado para que essas virtudes não se transformem em egoísmo ou orgulho. Isso tende a ocorrer quando ele passa a se considerar mais importante que os demais. Fevereiro será o melhor mês do ano para os nativos do Dragão. Isso porque eles conseguirão colher o que plantaram e expandir os objetivos que foram traçados há tempos. Em resumo, o período favorecerá o desfrute dos prazeres, mas também pedirá cautela com os recursos.

Serpente A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é reconhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. No entanto, quando não bem conduzidas, essas qualidades despertam comportamentos manipuladores e geram desconfiança nas pessoas. Neste mês, os nascidos no ano da Serpente sentirão a euforia do ano anterior se esvair. Nesse cenário, será necessário retomar o cuidado com as situações desafiadoras. Além disso, o resguardo se tornará fundamental neste momento. Cavalo O Cavalo é um signo popular e comunicativo, mas pode se mostrar impulsivo em certos momentos. Quando canaliza as suas energias de forma equilibrada, tem grande potencial para conquistar metas importantes.