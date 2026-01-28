Como evitar o reganho de peso após usar canetas emagrecedoras / Crédito: EdiCase Saude

O uso das chamadas “canetas emagrecedoras”, como ozempic e mounjaro, transformou o tratamento da obesidade nos últimos anos. Com a popularização desses medicamentos, porém, um tema ganhou destaque: o reganho de peso após a interrupção do tratamento. Segundo o endocrinologista Dr. Ramon Marcelino, médico do Hospital Das Clínicas (HCFMUSP) e referência em medicina do estilo de vida e tratamento da obesidade, o fenômeno não deveria ser tratado como um “efeito colateral” exclusivo dessas medicações.

“O reganho de peso é inerente a qualquer processo de emagrecimento, com ou sem remédio, com ou sem cirurgia. Ele faz parte da própria biologia e do comportamento de uma doença crônica chamada obesidade”, afirma.

O estudo “Weight regain after cessation of medication for weight management: systematic review and meta-analysis”, publicado no The British Medical Journal, reacendeu o debate ao mostrar a tendência ao reganho após a suspensão dos fármacos. Para o especialista, porém, o problema está menos no medicamento e mais na forma como a obesidade ainda é tratada. “Não faz sentido encarar isso como uma falha da medicação. Trata-se de uma doença crônica sendo tratada de forma intermitente, cara e pouco acessível. Se o cuidado fosse contínuo e integrado ao longo prazo, esse impacto seria muito menor”, explica. Doença crônica, tratamento contínuo Assim como ocorre em condições como hipertensão ou diabetes, a obesidade exige manejo prolongado. A interrupção abrupta do tratamento pode levar a um retorno dos sintomas, no caso, o aumento do apetite e do peso corporal. “Ninguém demoniza um anti-hipertensivo porque a pressão sobe quando ele é suspenso. Com a obesidade, ainda falta compreender que estamos lidando com uma condição crônica, multifatorial e progressiva”, ressalta o Dr. Ramon Marcelino.

Além disso, o especialista chama atenção para um paradoxo pouco discutido: as mesmas canetas acusadas de “causar reganho” são amplamente usadas para tratar o reganho de peso após a cirurgia bariátrica. “Alguém realmente acredita que um paciente que reganhou peso depois da cirurgia teria ganhado menos se nunca tivesse sido operado?”, questiona. Por que o reganho de peso acontece? Ao suspender a medicação, o organismo tende a reagir com aumento do apetite e redução do gasto energético, mecanismos biológicos de defesa do peso corporal. Esse efeito pode ser potencializado quando a perda de peso ocorreu basicamente pela diminuição da quantidade de comida, sem mudanças sustentáveis na qualidade da dieta e no nível de atividade física. “A potência das medicações atuais é inédita, e isso trouxe novos desafios. O reganho não deve nos paralisar, mas nos obrigar a aprimorar estratégias e ampliar o cuidado”, afirma o Dr. Ramon Marcelino.