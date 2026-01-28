Brasileirão começa hoje: 5 petiscos rápidos para curtir os jogos / Crédito: EdiCase Culinaria

Bola rolando, torcida animada e a fome batendo ainda no meio do primeiro tempo. Entre um ataque e outro, ninguém quer sair da frente da TV nem perder aquele lance decisivo. Para acompanhar a emoção do Brasileirão do começo ao apito final, nada melhor do que apostar em petiscos práticos e fáceis de preparar, que deixam os jogos ainda mais gostosos sem dar trabalho na cozinha. Confira! 1. Panqueca de brócolis com queijo Ingredientes 1 xícara de chá de brócolis cozido e picado

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de muçarela ralada

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 colher de chá de fermento químico em pó

2 ovos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar Modo de preparo Em uma tigela, coloque os ovos e bata levemente com um garfo. Acrescente o leite e misture bem. Junte a farinha de trigo aos poucos, mexendo até obter uma massa homogênea. Adicione o brócolis, a muçarela, o parmesão, o fermento, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até incorporar todos os ingredientes.

Aqueça uma frigideira com um fio de óleo em fogo médio. Com o auxílio de uma concha, coloque pequenas porções da massa na frigideira, formando panquecas. Frite até dourar ambos os lados. Retire e deixe escorrer em papel-toalha. Sirva quente, com o queijo ainda derretido.

2. Guacamole com chips de batata-doce Ingredientes 2 batatas-doces cortadas em rodelas finas

Polpa de 2 abacates maduros

3 colheres de sopa de azeite

1 tomate sem sementes e picado

1 cebola-roxa picada

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma assadeira, coloque as rodelas de batata-doce, regue com duas colheres de sopa de azeite, tempere com sal e leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficarem crocantes. Enquanto isso, em uma tigela, amasse os abacates com um garfo, adicione o tomate, a cebola-roxa, o suco de limão e o restante do azeite. Misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva o guacamole acompanhado dos chips de batata-doce. 3. Palitinho de abobrinha empanada Ingredientes 2 abobrinhas

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de farinha panko

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 ovo batido

Sal, pimenta-do-reino moída e alho em pó a gosto

Óleo para pincelar Modo de preparo Corte as abobrinhas em palitos de cerca de 1 cm de espessura, mantendo-os uniformes para assar por igual. Tempere com sal, pimenta-do-reino e alho em pó. Em três tigelas separadas, coloque a farinha de trigo, o ovo batido e a farinha panko misturada com o parmesão. Passe cada palito primeiro na farinha de trigo, cobrindo toda a superfície, depois mergulhe no ovo batido, envolvendo bem, e por fim passe na farinha panko, pressionando levemente para formar uma camada uniforme e crocante. Disponha os palitos na cesta da air fryer, deixando espaço entre eles para que dourem por igual. Pincele com óleo. Frite a 200 °C por 10 a 12 minutos, virando os palitos na metade do tempo, até ficarem dourados e crocantes por fora, mantendo a abobrinha macia por dentro. Retire e sirva imediatamente, acompanhado de molhos da sua preferência.