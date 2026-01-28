Abacate ajuda a emagrecer? Veja 6 benefícios para a saúde e como consumir / Crédito: EdiCase Saude

O abacate combina com tudo: no café da manhã, no lanche da tarde ou até como acompanhamento de pratos salgados. Muita gente adora a fruta pelo sabor e pela textura cremosa. Além de deliciosa, ela também traz vantagens incríveis para o corpo, tornando-se uma ótima aliada para quem busca equilíbrio na alimentação. Fonte de vitaminas (A, C, E e do complexo B), minerais (potássio, magnésio e ácido fólico) e fibras, o abacate também é rico em gorduras monoinsaturadas, consideradas saudáveis. Estas auxiliam na redução do colesterol ruim (LDL) e no aumento do colesterol bom (HDL), ajudando na prevenção de doenças cardiovasculares.

Abaixo, com ajuda de Patrícia Ziviani, nutricionista na Prefeitura Municipal de Linhares, listamos outros benefícios do abacate para a saúde. Veja!

1. Favorece a saúde do coração As gorduras monoinsaturadas e o potássio presentes no abacate contribuem para a saúde cardiovascular, auxiliando no controle da pressão arterial e na prevenção de doenças cardíacas. 2. Ajuda no controle do peso As fibras presentes no abacate promovem a saciedade, auxiliando no controle do peso e na manutenção de uma alimentação equilibrada. 3. Saúde da pele e dos cabelos As vitaminas A e E presentes no abacate possuem ação antioxidante, combatendo os radicais livres e prevenindo o envelhecimento precoce da pele e dos cabelos.

4. Fortalecimento do sistema imunológico A vitamina C presente no abacate fortalece o sistema imunológico, auxiliando na prevenção de gripes e resfriados. 5. Favorece a saúde digestiva As fibras presentes no abacate auxiliam no bom funcionamento do intestino, prevenindo a constipação. 6. Ajuda no controle da glicemia Por ter baixo índice glicêmico e ser rico em fibras, o abacate contribui para evitar picos de açúcar no sangue, sendo um bom aliado para pessoas com resistência à insulina ou diabetes.