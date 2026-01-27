Veja como as terapias capilares podem ajudar a reparar os danos do verão / Crédito: EdiCase Beleza

Sol, mar, piscina e excesso de produtos prometem diversão, mas cobram seu preço pela saúde dos fios e do couro cabeludo. Para responder a esses danos típicos do verão, uma solução é apostar em protocolos de terapia capilar, com tratamentos voltados para desintoxicação, reposição de nutrientes e recuperação profunda da fibra capilar. Segundo Carolyne Almeida, terapeuta capilar do Jacques Janine Center Norte, as terapias capilares realizadas durante o verão têm caráter preventivo e reparador, sendo indicadas tanto para quem deseja recuperar os fios após o período de maior exposição quanto para quem busca manter a saúde do couro cabeludo nessa época do ano.

Impacto do verão na saúde do couro cabeludo Mesmo sem uma patologia instalada, o couro cabeludo sofre com o acúmulo de resíduos e a perda de nutrientes no verão, o que justifica a adoção de protocolos específicos. “A exposição ao sol, ao sal do mar e ao cloro da piscina compromete seu equilíbrio natural e interfere na saúde dos fios como um todo”, explica a especialista.

Quando esse desequilíbrio se intensifica, pode ainda desencadear ou agravar patologias como dermatite, psoríase e até a queda capilar, conhecida como eflúvio telógeno. “Por isso, a terapia capilar atua tanto na prevenção quanto no tratamento dessas alterações, sempre a partir de uma avaliação individualizada”, completa Carolyne Almeida. Detox capilar e reposição de nutrientes Segundo Carolyne Almeida, o protocolo mais indicado para o período começa com um detox capilar com argilas, que promove uma limpeza profunda do couro cabeludo, removendo resíduos de protetor solar,leave-ins e outros produtos usados em excesso durante as férias. “Esse excesso de produto, que supostamente protege, também pode prejudicar o couro cabeludo. O detox entra justamente para limpar tudo o que ficou acumulado”, afirma. Na sequência, a profissional indica a reposição lipídica, um tratamento focado em devolver os óleos naturais que o cabelo perde com a exposição ao sol, mar e piscina. “A reposição lipídica vai além da reconstrução. Ela repõe o que só o creme não consegue. O brilho e a maciez voltam de uma forma impressionante, inclusive em cabelos com química ou mechas”, diz.