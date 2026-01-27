Plantas preservadas: conheça as vantagens de inseri-las na decoração / Crédito: EdiCase Decoracao

As plantas preservadas, que passam por um processo químico que garante sua durabilidade, já eram queridinhas de projetos corporativos, mas agora invadem também lares brasileiros. A combinação do desejo por verde natural com a durabilidade atrativa torna essas folhagens uma escolha crescente. A arquiteta Marta Martins, compreendendo a falta de tempo dos clientes, adota essas plantas em seus projetos residenciais, oferecendo beleza sem a exigência de cuidados intensivos, uma solução prática e elegante.

Com o intuito explorar o conceito de biofilia, ela procura encaixar as plantas preservadas como forma de garantir o frescor e os benefícios que a natureza agrega aos projetos de interiores, mas sempre respeitando as predileções, desejos e necessidades de casa de cada pessoa. “Avaliamos com todo cuidado para definir as tipologias de plantas e o seu modo de exposição, seja em vasos ou jardins verticais”, explica a profissional.

Processo de preservação das plantas A transformação acontece quando as folhagens naturais são submetidas ao processo químico que conserva sua textura e integridade. “É como se elas fossem empalhadas”, exemplifica Marta Martins. Essa atividade é manual, tecnológica e executada por profissionais especializados que zelam para garantir o aspecto original. Como etapa final, posteriormente são encaminhadas para a secagem e tingimento. Quando utilizar as plantas preservadas Por si, o verde propícia a percepção de calma ao ambiente e, consequentemente, para os moradores. Todavia, a arquiteta relata que, além da falta de tempo para cuidar, outros fatores corroboram para a adoção das plantas preservadas. “Passamos por algumas restrições como a impossibilidade de aderir às folhagens naturais em decorrência de restrições condominiais ou a falta de estrutura para ventilação ou iluminação”, detalha Marta Martins, que acrescenta: “Nesses momentos, são muito bem-vindas”.

Versatilidade e estética Entre as possibilidades a serem exploradas, espaços maiores possibilitam a criação de jardins verticais que tanto influenciam na estética como podem ajudar em questões acústicas da área. “Em projetos com pé-direito duplo, gosto muito de considerar as espécies nas salas [de estar, TV] e varandas integradas. Eu acredito nessa combinação entre biofilia e bem-estar”, reforça a arquiteta. Vantagens das plantas preservadas As plantas preservadas não precisam de manutenção periódica e são perfeitas para quem não tem tempo de cuidar das espécies naturais. Mas os benefícios não param por aí: Dispensa da rega, poda, adubação e exposição solar;

Livre de insetos indesejados;

Alta durabilidade;

Absorção de ruídos excessivos;

Versatilidade (por ser feita sob medida, pode incluir outras espécies de plantas e cores);

Resistente à oscilação de temperatura e ao ar-condicionado. Manutenção das plantas preservadas Apesar de não demandarem uma manutenção periódica, algumas recomendações não podem ser esquecidas se o intuito é manter as plantas preservadas sempre bonitas. No dia a dia da casa, uma higienização superficial, com espanador e movimentos sutis, é indicada para retirar o pó em excesso.

A longo prazo, em um período de um a dois anos, é recomendado contratar uma equipe especializada para a limpeza e, se necessário for, executar a troca parcial de alguns ramos ou um novo tingimento. “A ideia é sempre manter a estrutura existente, desde que não haja nenhum estrago considerável”, analisa a arquiteta. Entretanto, ela pontua que se a instalação das plantas preservadas ocorrer em um local de grande circulação, o toque constante das pessoas pode incorrer em quebras que prejudicam a aparência. “Nesses casos, é bem possível que essa restauração precise acontecer em um prazo menor”, avalia. Atenção: as espécies preservadas não devem ser molhadas em hipótese alguma, pois a água causa desbotamento e mofo. Ademais, a exposição excessiva ao sol também provoca a alteração de cor nas folhagens.